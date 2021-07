Jorinde van Klinken met speels gemak naar discus-finale op EK onder 23 jaar

In de hoofdstad van Estland kwam de Drentse atlete tot een afstand van 61 meter en 97 centimeter. Marija Tolj uit Kroatië kwam met 57 meter en 76 centimeter nog het dichtst in de buurt van Van Klinken. Ook landgenote Janneke Pluimes wist zich met 50 meter en 74 centimeter nog net de plaatsen voor de finale. Morgen om 18.35 uur, Nederlandse tijd, worden de medailles in Tallinn verdeeld.

Derde afstand ooit

Van Klinken traint en studeert sinds januari in de Verenigde Staten. In mei wierp ze bij een wedstrijd in Tucson 70 meter en 22 centimeter en daarmee werd ze één van de vier vrouwen die deze eeuw de magische grens van 70 meter heeft geslecht. Het was de derde afstand ooit. Met die prestatie voert ze ook de wereldranglijst van dit jaar aan en geldt ze als medaillekandidate voor de Olympische Spelen eind deze maand in Tokio.