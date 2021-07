'CAMPIS in Assen moet ook toegankelijk worden voor minder-validen'

Een dringende oproep vanavond in de gemeenteraad van Assenaar Ed Schut. Maak het kunstpodium voor Hedendaagse Kunst van CAMPIS 'alsjeblieft' toegankelijk voor alle Assenaren. "Want met alle trappen en drempels in het historische pand aan de Vaart, is dat niet het geval. Je sluit mensen uit en dat kan echt niet."

Volgens Schut moet Assen zich als gemeente, net als andere overheden, ook aan het VN-verdrag houden voor toegankelijkheid. Dat houdt in dat overheden hun best moeten doen om mensen aan de samenleving mee te laten doen.

'Hoe is het mogelijk?'

Ed Schut vindt dat dit een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. "Dat betekent dat je als gemeente moet toetsen of voorzieningen en activiteiten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. En dan verbaast het mij dat de gemeente structureel subsidie geeft aan CAMPIS, voor een nieuw kunstcentrum op een plek die beslist niet voor iedereen toegankelijk is. Hoe is het mogelijk dat op deze manier mensen buitengesloten worden."

Nog gekker vindt Schut het dat Assen deze fout maakt, terwijl de gemeente vorig jaar nog vol trots een inclusie-agenda presenteerde. Dat houdt in dat Assen 'een inclusieve samenleving wil zijn', met als doel in het gemeentelijk beleid zo veel rekening te houden met toegankelijkheid van alle voorzieningen voor alle Assenaren. Basis van deze inclusie-agenda is dat 'elke Assenaar telt' en dat 'Assen is voor iedereen'.

Fout repareren

Volgens Schut moet Assen deze fout met het pand voor CAMPIS zo snel mogelijk repareren. "Er zat op deze plek ook al eens de KunstSalon. Mijn vrouw die in een scootmobiel zit moest toen buiten blijven staan, want ze kon er door de twee hoge stoeptredes er niet inkomen. En in het monumentale pand zelf is ook nog een trap naar boven, en zitten er drempels." Als het Assen echt menens is met toegankelijkheid, dan zou de gemeente dat in haar subsidieverordening moeten opnemen als voorwaarde, vindt Schut.

Raadsleden en ook wethouder Jan Broekema (SP) moesten 'de fout' erkennen. Al wilden sommige fracties wel weten wat de Assenaar nu precies van de gemeente verwacht: Uiteindelijk geen subsidie geven als organisaties niet voldoen aan toegankelijkheid, zoals CAMPIS nu? Of toch proberen de fout alsnog te repareren, en te kijken hoe het pand wel toegankelijk gemaakt kan worden.

Drempels slechten

Volgens Schut zou de gemeente er verstandig aan doen om met CAMPIS zo snel mogelijk te kijken in hoeverre 'de drempels voor minder-validen alsnog geslecht kunnen worden'. "Er zijn voorzieningen te treffen, waardoor mensen in een rolstoel of met een rollator ook het pand kunnen binnenrijden. Ik kom vaak in Canada, en hoe ze daar ook hele oude panden kunnen aanpassen, met bijvoorbeeld ook stoeltjesliften langs oude trappen, dat is zeer verrassend. Daar kunnen we hier nog een voorbeeld aan nemen."

Wethouder Jan Broekema zegde toe de situatie in het monumentale pand met de toegankelijkheid zo snel mogelijk te bekijken, en te zien wat er verbeterd kan worden. "We gaan redelijkerwijs kijken naar wat haalbaar en betaalbaar is", aldus Broekema.

