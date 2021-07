Drents Museum krijgt voortaan jaarlijks 250.000 euro van Assen

Omdat het Drents Museum economisch miljoenen oplevert in Assen, subsidieert de gemeente het museum voortaan jaarlijks (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Het Drents Museum krijgt vanaf volgend jaar jaarlijks 250.000 euro subsidie van de gemeente Assen. De gemeente noemt het museum van groot belang voor de stad. Vooral omdat de jaarlijkse stroom van duizenden museumbezoekers een flinke economische spinoff hebben voor de binnenstad. Die zorgen voor reuring in de stad en zijn goed voor tien miljoen euro aan bestedingen.

Een raadsmeerderheid ging er vanavond dan ook mee akkoord dat het Drents Museum vanaf volgend jaar elk jaar op een bijdrage van Assen kan rekenen.

Steun voor vier jaar

Het gaat voorlopig om structurele steun voor een periode van vier jaar. In het verleden steunde Assen ook al regelmatig tentoonstellingen in het Drents Museum, dat vooral door de provincie gefinancierd wordt. Dat ging dan om incidentele bijdrages voor grote internationale exposities.

Maar het Drents Museum heeft een nieuwe Strategische Visie uitgebracht voor de komende vier jaar met de nodige ambities. De coronacrisis heeft geleerd, dat het museum moet vernieuwen, ook op basis van presentatie, flexibeler moet zijn, en daarbij speelt digitalisering van de collectie ook een belangrijke rol.

Ook wil het museum een meer maatschappelijke rol spelen, en meer bijzondere doelgroepen binnenhalen. Dan gaat het niet alleen om bezoekers die fysiek beperkt zijn, maar ook om mensen die het financieel moeilijk hebben en zich niet zomaar een museumbezoek kunnen veroorloven.

'Museum van en voor iedereen'

Om al die ambities ook waar te maken, is Assen ook om een bijdrage gevraagd. "We willen een succesvol museum van internationale betekenis zijn, en met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen."

Ook de missie van het museum is aangescherpt: "Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Het museum is van en voor iedereen. Zeker het laatste aspect van de missie krijgt de komende jaren veel aandacht, we willen een museum zijn waar iedereen zich thuis voelt", aldus de museumdirectie.

Al langer wil het museum vaste financiële ondersteuning van de gemeente, omdat de cultuurinstelling ook veel bijdraagt aan lokale economie en de levendigheid in de stad. Het college van B en W wil daar nu graag aan meewerken en wijst daarbij ook vooral op de belangrijke economische waarde die het museum heeft voor de provinciehoofdstad.

Profijt voor binnenstad

"Het Museum vermarkt de stad in al zijn communicatie en draagt bij aan de verhoging van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven", aldus B en W. Verder sluiten de ambities van het Drents Museum naadloos aan bij de cultuurnota van Assen, de binnenstadsvisie en de economische agenda, waarbij de vrijetijdseconomie, kunst en cultuur en het organiseren van evenementen stuk voor stuk een belangrijke plek innemen. Dat moet voor reuring zorgen in de stad en publiek trekken, waar de middenstand dan weer meer profijt van kan hebben.

Wat is de tegenprestatie?

Een raadsmeerderheid steunt de jaarlijkse subsidie. Al vragen sommige partijen zich wel af wat nu precies de tegenprestatie is die het Drents Museum hiervoor moet leveren. Zo wilde de SP-fractie graag weten in hoeverre Assenaren ook gratis toegang kunnen krijgen, en of het museum dan voor de minima speciale acties kan houden.

Volgens wethouder Bob Bergsma kunnen die punten zeker besproken worden. Al is het al vaker gebeurd, dat Assenaren, en ook inwoners van Drenthe, gratis naar het museum mochten. En ook is het niet zo dat het Drents Museum het gevraagde geldgedrag zomaar krijgt, zegt Bergsma. "De jaarlijkse subsidie is gebaseerd op een duidelijke Strategische toekomstvisie die ze ons hebben gepresenteerd, met de ambitie meer publiek te trekken en ook meer de samenleving bij het museum te betrekken. Deze visie vormt de basis voor onze steun, is dus het uitgangspunt en op basis daarvan maak je dus ook prestatieafspraken", aldus Bob Bergsma.