Assen legt bouw bedrijfshal aan Industrieweg stil na schade huizen

De bouw van een bedrijfshal aan de Industrieweg in Assen ligt stil door ingrijpen van de gemeente. Dat gebeurde gisteren, na klachten van een aantal omwonenden. Die ontdekten scheuren in hun huis na heiwerkzaamheden.

Na een melding van opgeschrikte bewoners van de Groningerstraat kwam de gemeente ook tot de ontdekking dat het aannemersbedrijf HTO niet alle noodzakelijke gegevens bij de gemeente had aangeleverd voor de bouw. Daarop werd besloten de bouw onmiddellijk te stoppen.

Bewoners niet geïnformeerd

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn inmiddels alle papieren over de bouw nu wel binnen. Die worden nader bekeken, en ook of er rekening is gehouden met de huizen erom heen. Het gaat om de locatie Industrieweg 7, waar een nieuwe bedrijfshal van de technische groothandel Mastermate wordt gebouwd. Een paar bewoners van de Groningerstaat, die met hun huis aan de achterkant van de bouwlocatie grenzen, hebben nu schade van het heien van de zware betonnen funderingspalen.

De bewoners zouden ook niet geïnformeerd zijn over de nieuwbouw. Volgens de gemeente Assen is er wel een vergunningverlening afgekondigd op de gemeentepagina van Berichten van de Brink, en hadden ze van de bouw kunnen weten. Maar de aannemer had ze tijdig moeten waarschuwen dat de bouw zou beginnen, en dat is niet gebeurd. Daardoor schrokken die zich rot, toen woensdag in alle vroegte het zware heien begon. Daarop ontdekten ze ook al vrij snel schade.

Bouw mogelijk volgende week verder

De gemeente gaat nu eerst alle aangeleverde gegevens controleren van het bouwbedrijf, zo laat een gemeentewoordvoerder weten. Zodra dat gebeurd is, kan de bouw hervat worden. De verwachting is dat dit mogelijk in de loop van volgende week is. De schade die aan omliggende huizen zou zijn ontstaan door het heien, is volgens de gemeentewoordvoerder vooral een zaak tussen de aannemer en de bewoners.