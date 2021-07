Jenske (16) uit Emmen verovert plek in eerste elftal SV Meppen

Spelen in het eerste dameselftal bij SV Meppen en dat terwijl je nog maar 16 bent. Het is niet voor velen weggelegd, maar Jenske Steenwijk uit Emmen flikt het hem. Vorige maand ontving het voetbaltalent het nieuws dat ze doorstoomt naar de top van de Duitse club.

Ergens was het onvermijdelijk dat Jenske de voetballerij in zou gaan. Haar vader, Nitesh Djoegan, trapte ook geen onverdienstelijk balletje bij onder meer profclub DWS in Amsterdam. De liefde bracht Nitesh naar Drenthe, waar hij met Esther zowel Jenske als zoon Justin kreeg.

Esther zwom en speelde volleybal en badminton. De sportiviteit ging er bij beide kinderen met de paplepel in. Want beide brengen het grootste deel van hun tijd door op het voetbalveld.

"Ik herinner me dat ik de glazen ranja uitdeelde in de kleedkamer als mijn vader speelde", lacht Jenske. Het voetbalveld voelde al snel als haar natuurlijke habitat. "Toen ze vijf was speelde ze al met een speelgoedballetje", lacht Nitesh.

Aardig potje

Geen wonder dat Jenske op haar elfde gaat spelen bij VV Emmen. Wel in het jongensteam. Daar gaat het wat steviger aan toe en daar leer je meer van, stellen Nitesh en Jenske. Het valt Nitesh al snel op dat Jenske een aardig potje kan spelen. "Toen ik haar op een gegeven moment zag spelen, dacht ik: daar zit wel wat in." De vader van Jenske is niet de enige die er zo over denkt.

Bal aan het rollen

Op het voetbaltalentcentrum van het Carmelcollege, waar Jenske naar school gaat, valt haar talent ook op. Trainer Jans Bos, die ook werkzaam is geweest bij SV Meppen, is ook onder de indruk van haar kunnen. "Zo is de bal aan het rollen gekomen", lacht ze.

De afgelopen drie jaar mocht de verdediger aan de bak bij het onder 17-elftal van de Duitse club. De club oordeelde dat ze mee kon draaien. "Ze vonden dat ik het niveau wel aankon."

Even wennen

De Emmense is dankbaar voor de kans die haar werd geboden. "Er geldt bij Meppen echt een heel streng selectieproces. Dus toen ik hoorde dat ik door was, was ik natuurlijk superblij." Het wordt wel even wennen, want Jenske speelt straks binnen een team waarbinnen de gemiddelde leeftijd op rond de 22 ligt. "Mijn teamgenoten zijn conditioneel en fysiek sterker. Dat is wel een groot verschil."

De komende maanden mag ze dus uitkomen tegen FC Twente en Heerenveen, waarbij ze ineens staat tegenover heldinnen zoals Renate Jansen. Ondanks de vlucht die haar carrière heeft genomen, droomt ze om ooit nog eens de kleuren van FC Barcelona te mogen dragen. Net als Lieke Martens, een van haar voorbeelden. "Voor mijn gevoel ben ik pas begonnen."