Sandra Korthuis uit Witteveen waarnemend burgemeester Ooststellingwerf

Korthuis volgt burgemeester Harry Oosterman (CDA) op die na bijna zestien jaar vertrekt uit de Friese gemeente. Het is de eerste keer dat de 62-jarige Korthuis waarnemend burgemeester wordt. Ze was jarenlang directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonconcept in Meppel, en daarvoor was ze van 1998 tot 2002 wethouder van Rotterdam.

Vereerd

Sandra Korthuis is vereerd met de baan. "Ik houd toch echt van het bestuurlijke wereldje. En dit heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik denk dat deze functie goed bij me past. Ik heb er zin in om in Ooststellingwerf aan de slag te gaan."

De Drentse VVD'er is gisteren al op het provinciehuis geïnstalleerd door Brok. Ze zal zo'n anderhalf jaar waarnemen in Ooststellingwerf. Want de huidige gemeenteraad zal aan de slag gaan met de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester. Korthuis zal ze daarin begeleiden. Maar het is de nieuwe gemeenteraad die na maart volgend jaar, na de verkiezingen, verder gaat met de procedure voor de nieuwe burgemeester.

Commissariaat bij NOM gestopt

Sandra Korthuis was de afgelopen zes jaar ook commissaris bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de NOM. Ze heeft die functie vanmorgen per direct neergelegd, om belangenverstrengeling te voorkomen. Ze had de portefeuille economische zaken bij de NOM. Verder is ze nog lid van de Raad van Commissarissen bij afvalbedrijf ROVA. Die functie blijft ze wel doen.

Vorig jaar werd de hulp ingeroepen van de VVD-bestuurder bij het oplossen van de bestuurscrisis in Hoogeveen. Dat deed ze samen met de oud-provinciaal VVD-politicus Johan Baltes.