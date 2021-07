Precies negen jaar na dato nieuwe ontwikkelingen in zwembadmoord

Direct na de moord in 2012 werden al andere verdachten opgepakt. Onder meer de toen 33-jarige partner van het slachtoffer en haar broer uit het Friese Twijzel. Zij zijn even in beeld geweest, omdat de schutter hen aan had gewezen als opdrachtgevers. Vanwege onvoldoende bewijs werden zij toentertijd weer op vrije voeten gesteld.

Toch weer opgepakt

Bijna precies negen jaar na dato zijn er dus alsnog vier nieuwe verdachten opgepakt. Rechtbankverslaggever Marjan Buring vertelt: "Het gaat om een 42-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen, een 39-jarige man uit de gemeente Noordenveld, een 59-jarige vrouw uit Roden en een 56-jarige man uit Kampen."

De politie verrichte de aanhoudingen nadat het een team grootschalige opsporing op de zaak zette. "Naar aanleiding van nieuwe informatie kwamen de vier nieuwe verdachten in beeld. De politie maakt verder weinig over de zaak bekend omdat het nieuwe onderzoek zich nog in een pril stadium bevindt", zegt de rechtbankverslaggever. De politie heeft ook vier doorzoekingen gedaan.

Koelbloedige liquidatie

De veroordeelde mannen zitten daarentegen niet onterecht vast, laat Buring weten: "Deze veroordelingen zijn in 2015 definitief geworden. Bovendien heeft Pascal E., de schutter, de moord bekend, waarna hij is veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. Hij zou de moord hebben gepleegd in opdracht van Willem P. uit Kampen, die op zijn beurt de hele zaak tot op de dag van vandaag ontkent. De Kampenaar zou E. vijftienduizend euro hebben betaald om Elzinga om te leggen.

P. is na de veroordeling nog wel in cassatie gegaan, maar dat verzoek werd verworpen. Het Hooggerechtshof tilde er nogal zwaar aan dat de moord het karakter had van een koelbloedige liquidatie. Sindsdien zit P. een gevangenisstraf van twintig jaar uit. Een straf die hij niet meer aan kan vechten.

Half uur in de bosjes

Pascal E., de 'hitman', zat op de dag van de moord een half uur in de bosjes tegenover de ingang van zwembad Wotterwille. Daar trok Elzinga iedere dag zijn baantjes. Zo ver kwam het op 10 juli 2021 niet. Buring over de gang van zaken die dag: "E. had de opdracht gekregen om Elzinga door zijn hoofd te schieten. Dat durfde de schutter uiteindelijk niet, waarna hij hem in de borst schoot." Evengoed met fatale gevolgen.

Op korte termijn worden de nieuwe verdachten voorgeleid aan de rechtercommissaris. De officier van justitie kan dan verzoeken om de hechtenis te verlengen. Eerst met twee weken, daarna met drie maanden. Vervolgens zullen er pro-formazittingen plaatsvinden, waarna de inhoudelijke behandeling op de agenda staat. "Maar dan zijn we maanden verder", besluit Buring.