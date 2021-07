Bijna 400 extra doden tijdens tweede golf in Drenthe

Tijdens de tweede coronagolf overleden er in Drenthe 391 meer mensen dan verwacht. Van half september tot en met eind juni werden er in totaal 4.464 sterfgevallen in onze provincie geteld.

De sterfte lag daarmee 9,6 procent boven verwachting, meldt het CBS. Vooral in de laatste maanden van 2020 lag de sterfte hoger dan gebruikelijk. Het aantal overlijdens was met name hoger onder mensen van 65 jaar of ouder. Ook lag de oversterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen, net als tijdens de eerste golf.

Van de drie noordelijke provincies is de oversterfte het hoogste in Drenthe. In Groningen en Friesland lag dit percentage op 5 procent. Dat meer mensen overleden dan verwacht in de tweede golf is volgens het statistiekenbureau volledig toe te schrijven aan covid-19.

(tekst gaat verder onder de kaart)

Landelijk

Landelijk overleden er bijna 11.000 Nederlanders meer dan verwacht. Van half september tot en met eind juni werden er in totaal bijna 130.000 overlijdens geteld, terwijl dat er in een normale periode zo'n 119.000 zouden moeten zijn.

In alle regio's was sprake van meer sterfgevallen dan verwacht werd. Vooral in Flevoland en in de regio's Zaanstreek/Waterland en Twente lag het aantal doden tijdens de tweede golf fors hoger dan in ieder ander jaar het geval zou zijn geweest.