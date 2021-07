Nieuwe directeur Schouwburg Ogterop in Meppel

Natalie Straatman is de nieuwe directeur van Schouwburg Ogterop in Meppel. Ze komt over van Theater De Winsinghhof in Roden.

Ze volgt Loek Buys en Dorien van de Laak op in Meppel. Het duo vormde sinds maart 2019 de interim-directie van de schouwburg.

Straatman heeft brede ervaring in de theaterwereld, onder meer als directeur en programmeur stichting Theater de Winsinghhof in Roden, als voorzitter van de Noordelijke Schouwburg Directies en als Commissielid Theater Raad voor Cultuur van het ministerie OCW in Den Haag.

In Meppel wacht haar een flinke uitdaging: Ogterop wordt de komende jaren flink gemoderniseerd. De gemeenteraad gaf in juni van dit jaar nog groen licht om de plannen uit te werken voor vernieuwbouw van het theater.

"Het is belangrijk om de bestaande traditie van ruim 150 jaar theater in Meppel te behouden en door te ontwikkelen", reageert Straatman. Ze heeft zin om aan de slag te gaan in Meppel. "Uiteraard samen met medewerkers, het publiek en de artiesten, want Ogterop is echt van de stad en de omgeving."

Stevig fundament

Wethouder Henk ten Hulscher is blij met de aanstelling van de nieuwe directeur: "Ogterop leeft, dat hebben we de afgelopen periode wel gezien. Onder aanvoering van de tijdelijke directie heeft de schouwburg de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt, zowel artistiek als maatschappelijk. Er is een stevige basis gelegd onder de huidige toekomstplannen. Een fundament waar we nu samen met Natalie Straatman, het culturele veld en de inwoners van Meppel op verder bouwen. Ogterop staat aan de vooravond van een mooie toekomst."

