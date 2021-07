Handboogschutter Gijs Broeksma knokt zich op de valreep in Olympisch team

En wat het extra bijzonder maakt, is dat Broeksma zich op het laatste moment in de Olympische ploeg heeft geknokt, ten koste van routinier Rick van der Ven.

'Team was van slag'

"Ik heb het laatste jaar hard gewerkt en grote stappen gemaakt. Het was aan de ene kant wel lastig. Voor Rick is het heel lelijk en hij heeft er ook veel moeite mee. Ik merkte ook wel dat het hele team daardoor van slag was. Maar ik sta buiten deze keuze en ik heb er van kunnen genieten", reageert Broeksema.

Speelgoedboogje

Door het lezen van het boek de Grijze Jager kwam hij op het idee om te gaan boogschieten. Hij pakte een speelgoedboogje uit de kast en begon wat rond te schieten in de tuin. Toen hij bij z'n ouders aangaf dat hij het spelletje wel heel leuk vond, zijn zij op zoek gegaan naar een club. Ze kwamen uit in Assen.

Papendal

Al op z'n zestiende verhuisde de jonge Drent van Ruinen naar sportcentrum Papendal om zich nog meer op z'n sport te kunnen focussen. Naast z'n studie Natuur- en Sterrenkunde is Broeksma bovenal een bloedfanatieke handboogschutter.

"Hij blijft maar gaan, zijn doorzettingsvermogen is zo groot. Daarnaast deinst hij eigenlijk nergens voor terug", zegt Peter Elzinga, één van z'n trainers op Papendal die zelf ook een internationale carrière achter de rug heeft. "Iets wat hem oncomfortabel lijkt of onzeker maakt, daar gaat hij juist naartoe."

Skydiven ter voorbereiding

Zo maakt het team ook gebruik van een haptonoom; een kruising tussen een fysiotherapeut en een psychiater. Hij bedenkt bijzondere oefeningen om het team onder druk beter te laten presteren.

"Gisteren zijn we, als laatste voorbereiding op de Spelen, gaan skydiven. Dan zit je toch met natte handjes in dat vliegtuig. Daar heb ik ook weer veel van geleerd. Dan voel je weer hoe het is om op de top van je spanning te zitten. Je moet het eigenlijk net zo vaak doen totdat het oncomfortabele toch comfortabel gaat voelen", legt Broeksma lachend uit.

Teammedaille?

Straks in Japan doet de schutter uit Ruinen zowel mee aan de individuele- als aan de teamwedstrijd. Samen met Stef van den Berg en Steve Wijler is hij in die laatste discipline zeker medaillekandidaat. Individueel rekent hij zichzelf rond de dertigste plek van de wereld.