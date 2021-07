Over en uit met controlebezoeken bij Phusis op 't Ruige Veld

Hiemstra heeft dat besloten, nadat hij afgelopen maand door de bezwaarschriftencommissie is teruggefloten. Phusis had namelijke bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken. De vele controles zorgden voor een hoop onrust, en na 4 februari was de maat vol voor de leiding van Phusis. De zorgorganisatie deed vervolgens haar beklag bij de onafhankelijke adviescommissie voor bezwaar.

Doorzoeken onrechtmatig

Het doorzoeken van meerdere kamers van cliënten was onrechtmatig, oordeelde de commissie kort geleden. Meerdere malen zijn in twee zorggebouwen verschillende kamers van zorgbewoners gecontroleerd. Daarmee gingen ze hun boekje te buiten. Want de controleurs hadden een machtiging op zak voor twee groepsgebouwen. Om beide gebouwen vervolgens allerlei kamers van zorgcliënten binnen te mogen treden, had de burgemeester alle kamers afzonderlijk in de machtiging moeten noemen, zo stelt de commissie.

Burgemeester Hiemstra legt zich nu neer bij het oordeel. Eerder al had de gemeente besloten ook te stoppen met de onaangekondigde doorzoekingen. Er is namelijk geen sprake meer van illegale bewoning op 't Ruige Veld door mensen zonder indicatie van 24 uurszorg.

Nasleep Altijd Zorg

Dat was eerder wel het geval, toen de stichting Altijd Zorg nog op het zorgterrein aan de Asserstraat zat. De instelling kreeg ondanks allerlei pogingen geen zorgindicaties bij de gemeente los, en had er wel 24 bewoners ondergebracht. Na veel strijd met de gemeente over de situatie, is Altijd Zorg begin dit jaar uiteindelijk failliet gegaan. De cliënten vertrokken naar elders of stapten over naar zorginstelling Phusis waarvoor ze wel een zorgindicatie voor 24 uurszorg kregen.

Phusis kwam in de nasleep van een dwangsomprocedure voor Altijd Zorg terecht. Want de zorgclub en ook de terreineigenaar hadden vanwege overtreding van de regels vorig jaar al dwangsommen opgelegd gekregen. Ze zaten er met zorgbewoners die er officieel niet mochten zijn. Dat ging om dwangsommen van 10.000 euro per overtreding, met een maximum van 100.000 euro.

Phusis, dat begin dit jaar officieel de nieuwe huurder werd van twee zorggebouwen op 't Ruige Veld, vond het onterecht dat er ineens bij hen gezocht werd naar illegale bewoning. Maar de gemeente vond het 'eigen schuld'. Ze gingen er zitten 'zonder instemming van de gemeente'. En ook, omdat Phusis 'herhaaldelijk ervoor was gewaarschuwd' dat ze beter niet op 't Ruige Veld kon gaan zitten, gezien het handhavingstraject wat nog liep op illegale bewoning.

Morele overwinning

Advocaat Karin Kamps van Phusis noemt de beslissing van de burgemeester 'een morele en juridische overwinning'. "Dit is toch wel een opsteker voor ons. We vonden dat burgemeester hiermee zijn hand overspeelde, door al die kamers te doorzoeken. En het zorgde voor veel onrust onder onze cliënten. Die zitten namelijk niet voor niks in de zorg. En Hiemstra heeft uiteindelijk toch een tik over de vingers gekregen."

Inmiddels is de rust weergekeerd op 't Ruige Veld en is Phusis, en ook de nieuwe terreineigenaar in afwachting van de procedure rond het nieuwe bestemmingsplan voor het wandel- en natuurgebied, waar ook al decennia lang zorginstellingen zitten met dagbesteding of begeleid wonen.

De gemeente Aa en Hunze wil in de toekomst af van de 24 uurszorg op het terrein, en wil er alleen nog maar dagbesteding. De terreineigenaar is met de gemeente nog in gesprek, over wat er wel mogelijk is met alle gebouwen, en in hoeverre er beperkt woningbouw mogelijk is. Afgelopen maanden zijn heel wat gebouwen opgeknapt.

Het hoofdgebouw van het zorgcomplex op't Ruige Veld is flink opgeknapt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Lees ook: