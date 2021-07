Carillon van Assen maanden stil door computerproblemen

Het stadscarillon van Assen zwijgt al weken in alle toonaarden. En dat zal ook nog maanden zo blijven. Het probleem zit 'm in de computer die 'op de automaat' op gezette tijden de vrolijke muziekjes afspeelt. En de levertijd voor een nieuwe computer is maanden.

Enkele Assenaren is de stilte in elk geval ook opgevallen. Zij maakten zich al bezorgd over het stadscarillon met 43 klokken, dat wat verstopt is aan de achterkant van het stadhuis. Ze trokken aan de bel bij het stadhuis.

"Wij krijgen diverse telefoontjes en mails van mensen die de klanken van het carillon op het stadhuis om het halve uur missen. En dat kan goed kloppen. Het carillon zal de komende maanden ook niets meer van zich laten horen omdat diverse onderdelen kapot zijn, zoals de computeraansturing", aldus de gemeente.

Levertijd drie maanden

De levertijd die op een nieuwe computer zit, is volgens een gemeentewoordvoerder zo'n drie maanden. De kosten bedragen zo'n 25.000 euro. Verder heeft de gemeente geen plannen om een echte beiaardier in te huren van de zomer.

Vroeger had Assen nog een stadsbeiaardier die het carillon live bespeelde, maar die is in 2013 vanwege bezuinigingen afgeschaft. Het carillon ging over op een computergestuurde automaat. Een stichting deed nog verwoede pogingen om het stadscarillon weer live te laten bespelen, zamelde geld in en wilde het carillon op een prominentere plek in het stadscentrum hebben.

Dat zou het dak van DNK moeten zijn, zodat de hele binnenstad kon genieten van de klanken. Maar bewoners van de appartementen bij DNK wilden die herrie elk half uur van de dag helemaal niet en begonnen een handtekeningenactie. Daarna is de stichting een stille dood gestorven.

