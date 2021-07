Tijdelijke maatregelen N34: nieuwe ribbels, campagne en camera's

Statenleden brainstormden twee maanden geleden over tijdelijke maatregelen om de veiligheid op de N34 te laten toenemen. Uit onderzoek van de provincie blijkt dat 29 procent van de weggebruikers zich vaak onveilig voelt op deze weg. De afgelopen zeven jaar waren er 42 slachtoffers omdat een auto op de verkeerde weghelft belandde.

'Ongeloofwaardig'

Een verlaging van de snelheid of een inhaalverbod over een langere lengte passeerden in april de revue, maar deze opties worden niet ingezet. "Deze maatregel past niet bij het wegbeeld van de N34 en is daardoor een ongeloofwaardige snelheidslimiet", schrijven GS over een aanpassing van de snelheid. En uitbreiding van het inhaalverbod zal er volgens GS toe leiden dat dit regelmatig wordt genegeerd.

Intensievere campagne

Wel zullen de komende tijd de versleten ribbelblokjes op de weg opnieuw worden aangebracht. Daarnaast is het team Verkeer en Vervoer van GS voor een intensievere verkeersveiligheidscampagne en zullen in overleg met politie slimme camera's regelmatig worden ingezet. Door software 'herkent' zo'n zogeheten MONOcam bestuurders die een apparaat in de hand hebben. Ook moet er meer aandacht komen voor handhaving op inhalen, snelheid en keren op de weg.

