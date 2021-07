Opnieuw maatregelen voor horeca en evenementen

Het is "duidelijk dat we de snelle verspreiding van het coronavirus moeten afremmen", aldus demissionair premier Mark Rutte. Daarvoor moeten de maatregelen voor de horeca en evenementen worden aangescherpt. Rutte noemt dat "niet leuk, maar noodzakelijk".

Het aantal besmettingen is de afgelopen week explosief gestegen. Dat is volgens Rutte mede het gevolg van de besmettelijkere Delta-variant.

Vaste zitplekken

Meerdaagse evenementen mogen voorlopig niet meer worden gehouden. Een evenement mag tot en met 13 augustus maximaal 24 uur duren. Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek aanwezig zijn mits iedereen een vaste zitplaats op 1,5 meter heeft. Er mag wel extra publiek komen als er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen.

Het kabinet besluit op 13 augustus of de coronamaatregelen weer kunnen worden aangepast. Eerder stond die datum in de agenda als moment om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.

Rutte roept ook Nederlanders op om feestjes "klein en beheersbaar" te houden. Ook deed hij opnieuw een oproep om je goed aan de basisregels te houden, zoals veelvuldig handen wassen.

Toegangsbewijzen

Toegangsbewijzen gaan alleen nog voor evenementen gelden en niet meer voor horeca. Ook zijn de negatieve testuitslagen per 13 juli nog maar 24 uur geldig in plaats van 40 uur.

Door aan de deur te controleren of iemand is getest, gevaccineerd of onlangs is hersteld van corona konden horecagelegenheden de 1,5 meter afstand loslaten. Dat systeem bleek verre van waterdicht. Tijdens de uitgaansweekenden kwamen verschillende meldingen van bezoekers die toegangsbewijzen van anderen hadden gekopieerd, of portiers die niet goed controleerden.

