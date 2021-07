Nachtleven weer op slot: 'Dit is wel een klap erbij'

Nu moet hij zijn tent weer sluiten vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Tot 14 augustus mogen clubs niet meer open en zal de horeca om twaalf uur 's nachts de dicht moeten.

'De sfeer was goed'

"We hebben hard ons best gedaan, de afgelopen twee weken", zegt Jonkers. "Heel veel voorbereidingen en dan moet je ineens weer dicht. Dit is wel een klap erbij." Toch begrijpt Jonkers dat de veiligheid voorop staat. "Maar wij willen ook ons geld verdienen. Ik heb verder weinig leuks te vertellen."

Volgens Jonkers heeft het aan zijn deurbeleid niet gelegen. "We waren streng aan de deur en de mensen hielden zich eraan. De sfeer was goed. Eerst waren de mensen voorzichtig, maar ze waren er heel blij mee."

Zitlounge

Club Limbo was de afgelopen weken om 20.00 uur open en volgens Jonkers vonden de mensen dat niet erg. "We hopen dat we het nog tot middernacht gezellig kunnen maken. We stellen een maximum aan het aantal bezoekers. Daar moeten we rekening mee houden."

Jonkers had voor vanavond een artiest geboekt, maar heeft toch besloten dat niet door te laten gaan. Om alsnog een gezellige avond te creëren heeft hij een zitlounge in zijn club gezet. "Zolang we open mogen, proberen we te profiteren."

Lees ook: