Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Nog geen plannen dit weekend, maar toch zin om iets te ondernemen? Ook in een tijd waarin we nog altijd niet af zijn van het coronavirus, is in Drenthe is genoeg te doen en te beleven. RTV Drenthe zet een aantal suggesties op een rijtje.

Let wel op, mogelijk worden er nog wijzigingen in de programma's doorgevoerd in verband met de aanvullende coronamaatregelen die vanavond zijn afgekondigd.

Schapen scheren

Aan de rand van het uitgestrekte Balloërveld staat dit weekend het Schapenscheerdersfestival & Wolfeest op het programma. Bezoekers kunnen onder meer rondstruinen bij de schaapskooi en op de schapenweide, kijken naar het schapen scheren en workshops volgen. Bij ruim 80 gevarieerde stands zijn bijzondere en ambachtelijke producten te verkrijgen. De organisatie heeft ook activiteiten voor kinderen in petto. Zij kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken of bij een echte smid een spijker smeden. Entree is 5 euro.

Midsummer Fair

Rondom De Oranjerie in Zeijen gaat dit weekend De Midsummer Fair door. Ruim 40 standhouders bieden allerlei producten aan en er is live muziek en theater. Rond het thema 'tuin en buitenleven' hebben de bezoekers een keuze uit onder meer bijzondere plantensoorten, tuinhaarden, hamamdoeken, plaids en hoeden. Ook zijn er schilderijen, sieraden en aardewerk te koop. Bij proeverijen komt de bezoeker aan zijn trekken met onder meer vers gerookte zalm, worst, likeuren en tapenades. Toegang kost 3 euro.

Trimloop

Vorig jaar kon het evenement in Bovensmilde niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar zaterdag mogen de renners alsnog los voor een trim- en wedstrijdloop. Dat kan over drie verschillende afstanden: de 4 mijl, 10 kilometer en 21,1 kilometer. Begonnen wordt met de lopen voor de jongste jeugd, daarna volgen de overige categorieën. Online inschrijven is 6 euro, op de wedstrijddag bij de kantine is het inschrijven een euro duurder. De jeugd kan gratis inschrijven.

Vogeltjes van klei

Vanaf zaterdag is in CBK Rensenpark in Emmen de gratis expositie Vogel-Vrij te zien. Met duizenden vogels van klei. Kunstenaar Myrte van Dijk werkte dit voorjaar aan het project. In de maanden april en mei konden mensen in het 'kleilab' van het CBK zelf een vogeltje boetseren en zo hun steentje bijdragen aan de kunstinstallatie. De expositie stond oorspronkelijk gepland voor 2020, in het kader van 75 jaar vrijheid. Toen kon het niet doorgaan vanwege corona.

Oude karren kijken

Historische voertuigen gaan zaterdag in optocht door de straten van Zuidwolde. Dat gebeurt in het kader van het Kar Ga Door-evenement. In 1991 wilde Museum de Wemme heel graag haar handkarren buiten de muren van het museum tonen. En de ondernemers deden graag mee om er een gezellige dag van te maken. Een markt is er deze keer niet omdat de coronamaatregelen 'teveel inspanningen geven om een veilig evenement te organiseren. Maar oude karren bekijken en vast te leggen op foto en film dus wel.

Cellorecital

Liefhebber van klassieke muziek? Anastasia Feruleva en Frank van de Laar treden zaterdag om 19.00 en 21.00 uur op in Museum Vosbergen in Eelde. Zij brengen een programma met werken van onder meer Franz Schubert en César Franck. Feruleva wordt geprezen als een van de meest veelbelovende cellisten van haar generatie. Van de Laar is ook actief als kamermusicus, en is als docent verbonden aan de conservatoria van Amsterdam en Zwolle. De toegang tot het cellorrecital is 20 euro, bespreken is verplicht.

Brommerrace

Zondag worden in Yde de Punt de Brommerrace en Classic 50CC Grasbaanrace gehouden. De trainingen beginnen om 11.30 uur, waarna om 13.30 uur de startvlag wappert. "Het mooie is dat er constant gereden wordt. Wanneer een race aan de gang is, staan de volgende coureurs al klaar om de baan op te gaan", vertelt de organisatie. De baan is verlegd, zodat er rondom het parcours toeschouwers op 1,5 meter kunnen staan. De toegang is gratis.

Les in Kolonieschooltje

Zo'n 200 jaar geleden moesten de kinderen in de Koloniën van Weldadigheid verplicht naar school. De juf in het Kolonieschooltje laat zondag aan jong én oud zien hoe dat destijds ging. Wat voor les werd er gegeven en wat gebeurde er als je straf kreeg? Entreekaartjes (2,50 euro per persoon) zijn verkrijgbaar bij Museum De Proefkolonie of het Huygens Huys in het voormalige postkantoor.