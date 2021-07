Inbrekers en insluipers slaan toe in Assen, Zuidlaren, De Groeve en Rolde

Vorige week vrijdag was een huis aan de Voorde in De Groeve het eerste doelwit. Zaterdag en zondag was het raak in Zuidlaren, respectievelijk aan de Eltinge en aan de Stationsweg. In alle gevallen was er sprake van insluiping, waarbij de dader gebruik maakt van openstaande ramen of deuren. In de drie woningen werden goederen ontvreemd.

'Bulgaarse methode'

Deze week was Zuidlaren het decor van twee inbraken. Bij een huis aan De Millystraat werd een raam open gebroken en aan de Boslaan werd volgens de politie Noord-Drenthe gebruik gemaakt van de 'Bulgaarse methode', waarbij er een slot uit de deur is getrokken. Ook op deze twee adressen zijn verschillende spullen buitgemaakt.

In Assen vonden tussen zondag en woensdag inbraken plaats aan de Lesturgeonstraat, de Epe en de Van Heuven Goedhartlaan. Bij de drie huizen werden ramen opengebroken en meerdere spullen weggenomen, waaronder tv's en een fiets.

Afgelopen nacht was er aan het Kamps in Rolde een insluiping. Ook daarbij zijn verschillende goederen uit huis gehaald. De politie heeft na de inbraken en insluipingen nog geen aanhouding verricht.