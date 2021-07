Peergroup: 'Verhaal koude oorlog in Drenthe moet blijvend worden verteld'

Want de Koude Oorlog kwam hier wel heel dichtbij. Het is bijna niet meer voor stellen dat in Havelterberg nucleaire kernkoppen hebben gelegen. Toch was dit echt het geval. Het was een publiek geheim dat de kernkoppen hier op een stuk Amerikaans grondgebied werden bewaard.

"Het was een bewogen tijd", zegt Dirk Bruinsma, artistiek leider van de Peergroup. "In de jaren tachtig werden de grootste vredesdemonstraties gehouden die ooit in Nederland hebben plaatsgevonden."

De voorstelling is gebaseerd op verhalen van ooggetuigen, zoals mensen die wacht hebben gelopen, inwoners van Darp, kogelrapers, vredesdemonstranten en dienstweigeraars.

Per keer worden 25 bezoekers met oude militaire voertuigen naar het terrein gebracht en die maken dan een theatrale tocht langs vijf scènes.

Een van de scènes laat het perspectief van de dienstweigeraar zien. Theatermaker Lourens van den Akker gaat dit deel van de voorstelling schrijven. "Een paar jaar geleden heb ik ontdekt dat mijn opa dienstweigeraar was. Hij heeft daar zelfs voor in de gevangenis gezeten. Mijn oma heeft nog een map bewaard met alle correspondentie over mijn opa als dienstweigeraar en die heb ik doorgenomen. Dat heeft mijn kijk op de wereld veranderd en mijn kijk op oorlog voeren."

De Peergroup werkt in dit project samen met het Nederlands Militair Historisch Instituut en RTV Drenthe. RTV Drenthe maakt een serie die begin volgend jaar wordt uitgezonden.