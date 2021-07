Enorme wachtlijsten in de zorg: hoe los je dat op?

Er staan zo'n vierduizend mensen op de wachtlijst voor de inhaalzorg. Een blik nieuwe medewerkers is er niet. "Wat we wel weten is dat we niet meer verpleegkundigen hebben in Nederland. Dat is toch een groot probleem en die hebben wij in deze regio ook niet," vertelt Nelissen. Dat betekent dat de zorg ingehaald moet worden met de eigen mensen.

Opereren op zaterdag en langer door

Opties zijn opereren op zaterdag en zondagen of langer doorgaan in de avond. "Het is effectiever om langer door te gaan, dat is makkelijker te organiseren. Je creëert ook minder reistijd. Maar of het echt kan, dat weet ik nog niet. Dit heeft ook te maken met de capaciteit, de bedden, heel veel rekensommen komen daar bij kijken," legt Nelissen uit.

Emotionele tijd

Maar het is vrijwillig. "Want ik ga het ze niet opleggen. Want dan vallen we van de regen in de drup. Deze mensen moeten herstellen", aldus de bestuurder van Treant Zorggroep. Het was een heftige tijd, die grote impact heeft gehad. Nelissen schetst het beeld: "Deze mensen hebben erg veel extra werk verricht. Het was een enorm bizarre tijd. Emotioneel was dit een enorm moeilijke crisis. Denk aan de ouderenzorg, waar toch wel mantelzorgers en naasten helemaal niet mochten komen, hele lange tijd. Heel veel overlijdens die medewerkers hebben meegemaakt. En denk dan ook maar aan de overlijdens waar geen familie bij was, waar je met een iPad staat te filmen. Dat is natuurlijk zo onmenselijk en onnatuurlijk. Dat gaat in al die haarvaten van al die medewerkers zitten. Dus daar maken wij ons ook zorgen over."

Deltavariant

De corona-afdelingen zijn net opgedoekt. Maar aan de andere kant rukt de Deltavariant van het virus op. Is het mogelijk dat de afdelingen weer ingericht moeten worden? "Dat blijft spannend. De Deltavariant en welke andere varianten gaan er nog komen. Dat hebben we de laatste maanden ook gezien. Andere varianten in de wereld. Dit virus gedraagt zich zo dat er varianten gaan komen, dat weet je. Maar omdat wel hele hoge percentages gevaccineerd zijn in Nederland, we hebben nieuwe testbeleid. Dus ik denk die enorme harde groei die wij in het voorjaar 2020 en najaar 2020 hebben gehad. Die snelle groei zullen we niet meer meemaken en dat heeft wel te maken met die vaccinatie. Dat is wel de gouden greep."