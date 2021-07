Emmenaar (18) scheurt door de stad en raakt rijbewijs opnieuw kwijt

Een jongeman van 18 jaar oud is afgelopen nacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt toen hij met zijn auto met meer dan 100 kilometer per uur door de bebouwde kom van Emmen scheurde. Hij werd betrapt door de politie.

Dit gebeurde op de Boermarkeweg in de stad. De jonge Emmenaar was eerder dit jaar ook al eens zijn rijbewijs kwijtgeraakt aan de dienders. Of dit ook vanwege te hard rijden was, is niet bekend.

Rijvaardigheidsonderzoek

De man is nu aangemeld voor een zogenoemde vordering rijvaardigheidsonderzoek. Met dit onderzoek wordt bekeken of de bestuurder nog veilig aan het verkeer kan deelnemen met het voertuig waar hij een rijbewijs voor heeft. Het onderzoek bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Daarbij moet hij in een lesauto verschijnen, die hij zelf via een rijschool moet regelen.