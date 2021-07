Wegracer Walid Khan wordt beloond met contract na verrassende invalbeurt

Walid Khan (21), die opgroeide in Coevorden, rijdt de rest van het seizoen in de strijd om het Duitse Supersport 300-kampioenschap (IDM). Hij krijgt de beschikking over een KTM RC 390 R machine.

Het Duitse Team Freudenberg KTM biedt hem deze kans als beloning voor z'n verrassende invalbeurt van een maand geleden. Bij z'n rentree in Tsjechië wist hij meteen zijn eerste race te winnen. Dit terwijl de voormalig Red Bull Rookies-coureur sinds 2019 geen motor meer had aangeraakt. Khan verving dat weekend Leo Rammerstorfer. De Oostenrijker moest verstek laten gaan vanwege verplichtingen in de Oostenrijkse Junior Cup.

Khan was in 2017 ook al actief voor het Duitse team van Freudenberg in de toenmalige NEC Moto3 klasse. Toen eindigde hij op de tweede plaats in het eindklassement. Later reed de Drent ook nog in het WK Supersport 300. Volgende week worden er drie dagen ingeruimd voor een test.