Zwaargewonde slachtoffer woningbrand Hoogeveen is 56-jarige man

Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit de woning gehaald en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, De brandweer had het vuur snel onder controle.

Meerdere scenario's

De oorzaak van de brand is volgens de politie op dit moment nog niet bekend. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Volgens een politiewoordvoerder wordt bij het onderzoek rekening gehouden met meerdere scenario's: "We sluiten brandstichting nog niet uit, maar het kan ook een ongeluk zijn. Daar is nog teveel onduidelijk over om te speculeren. De technische recherche is op dit moment bezig met het onderzoek in het pand."

De politie heeft inmiddels al met verschillende getuigen gesproken, maar hoopt nog meer mensen te spreken die belangrijke informatie hebben.

De hulpdiensten zijn aanwezig in de Lomanlaan in Hoogeveen (Rechten: Persbureau Meter)

Weer raak aan de Lomanlaan

De Lomanlaan in Hoogeveen wordt de laatste anderhalf jaar geteisterd door verschillende branden. Sinds begin 2020 gingen bij zeker acht verschillende incidenten auto's in vlammen op.

Brand na explosie

Op 15 januari 2020 ontstond ook een woningbrand aan de Lomanlaan. Dit gebeurde na een explosie op de bovenverdieping. Een jong gezin met een baby kon via het balkon uit het brandende huis worden gered. Voor deze explosie is een 34-jarige Assenaar veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij pleegde de aanslag met zwaar vuurwerk en een jerrycan vol benzine.

Gevoel van onveiligheid

Verschillende buurtbewoners voelen zich inmiddels niet meer veilig aan de Lomanlaan en pleitten daarom in mei voor cameratoezicht in de straat. Bovendien willen ze dat de politie er 's nachts meer gaat surveilleren.

