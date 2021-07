Vier nieuwe 'fietstransferia' moeten het fietser gemakkelijker maken

Een fietstransferium kun je zien als een pleisterplaats, waar je naast voor het huren van een fiets ook terecht kan voor het parkeren van je auto, een kop koffie, het plannen van een route of een sanitaire stop. Daarnaast kun je je elektrische fiets opladen of gebruikmaken van pechhulp.

Vier transferia

Gedeputeerde Henk Brink opende gisteren de fietsplek bij Buitencentrum De Poort in Ruinen. De provincie Drenthe steekt sinds deze week bijna een ton subsidie in het project. Behalve in Ruinen zijn er nieuwe pleisterplaatsen bij Bitter&Zoet in Veenhuizen, Orveltermarke en Witteveen en Eko-Tours in Exloo. In Frederiksoord werd sinds vorig jaar bij de Maatschappij van Weldadigheid al proefgedraaid.

"We hebben een heel erg mooi fietsnetwerk in Drenthe, maar je moet nog steeds zelf uitzoeken waar je gaat starten en of je daar bijvoorbeeld goed kunt parkeren of naar het toilet kunt", vertelt projectleider Ingrid Mancini. "We hebben hier vaak een wat oudere doelgroep en die willen we niet naar een website laten gaan voor een fietsroute. We willen ze ontzorgen en eigenlijk alles voor ze klaar leggen."

Interesse uit alle hoeken

Al vlak na de start van de pilot in Frederiksoord stonden in andere gebieden lokale ondernemers te springen om mee te doen, waaronder ondernemer Ruud Haak van Eko-Tours uit Exloo. Zijn bedrijf verhuurde al elektrische voertuigen en de ondernemer wilde graag aanhaken. "Het leuke is dat uiteenlopende ondernemers voor het fietstransferium hun krachten bundelen. In de buurt van Exloo heb je bossen, heide, veen en het is gewoon een hele mooie regio om je fietstocht in te beginnen", zegt Haak.

Deze plekken moeten het fietsers dus een stuk gemakkelijker maken om mooie routes door het Drentse landschap af te leggen en daarom liggen ze bij dichtbij grote natuurgebieden als het Dwingelderveld en het Fochteloërveen. Het smaakt inmiddels al naar meer en als het aan projectleider Mancini ligt komen er volgend jaar nog meer 'transferia' in Drenthe.

"We gaan bezig om ook transferia neer te realiseren bij bijvoorbeeld in Drentsche Aa-gebied, de Onlanden en het Reestdal. Daarnaast kijken we ook naar de stations en er heeft zich ook al iemand in de kop van Overijssel gemeld. Maar Drenthe is eerst aan de beurt", vertelt Mancini.

Fietsvakantie

Het moet in de toekomst ook mogelijk worden om van transferium naar transferium te rijden, daar je fiets op te laden of weer in te leveren en op een andere dag weer verder te trekken. Zo moet het voor toeristen nog gemakkelijker worden om tijdens een fietsvakantie heel Drenthe te ontdekken. Mancini: "We hopen dat mensen na hun rondje door het Fochteloërveen ook eens gaan kijken op De Hondsrug. Zo willen we heel Drenthe op de kaart zetten en zorgen dat toeristen nog eens terugkomen."