'Opruimen is toch helemaal de shit', rappers tegen afval en overlast bij zwemplassen

Met de rappers is een korte videoclip gemaakt waarin zij oproepen om lekker te komen chillen in Drenthe, maar zonder afval achter te laten of te barbecueën in het natuurgebied.

'Je moet letten op je centen'

In het nummer Hou het clean nodigt rapper Panchi zijn vriend Bolle Tito uit op het strand. Maar als hij zijn vrienden meeneemt, verwacht hij ellende. Panchi waarschuwt: "Jij moet letten op je centen, want de boete die je krijgt is hoger dan je rente". Verderop in de rap vraagt Bolle Tito of hij een barbecuetje mee mag nemen. Het antwoord: "He die vonken zijn gevaarlijk, je moet denken aan de scene en zo geven we wat rust aan de boa en zijn team."

Tito reageert uiteindelijk begripvol en rapt: "Die troep en al die bende is niet echt van deze tijd. Opruimen is toch helemaal de shit, het is twee minuten werk, je hebt helemaal gelijk."

Bekijk en luister hier Hou het clean van Panchi en Bolle Tito:

Hou het clean