Streep door Taribush Festival: 'Dit valt rauw op ons dak'

Twee maanden geleden sprong de organisatie van het Taribush Kuna Festival een gat in de lucht toen bekend werd dat de coronamaatregelen werden versoepeld. Het Taribush Kuna Festival kon tóch doorgaan. In korte tijd werd alles op alles gezet om het programma voor het festival rond te krijgen. Biertafels, muzikanten, eten, drinken... alles werd geregeld. Maar de boel kan nu weer worden afgezegd.

Gisteravond maakte het demissionaire kabinet bekend dat evenementen alleen op anderhalve meter afstand en met een vaste zitplekken mogen doorgaan. En dat is voor festivals zoals het Taribush Kuna Festival niet te doen.

'Flinke domper'

Een grote domper voor de organisatie. "Twee maanden lang hebben we snoeihard gewerkt om alles rond te breien en dan is dit de eindconclusie", zegt Harry Kerssies van Stichting Taribush Festivals. Donderdagavond, toen bekend was dat er een nieuwe persconferentie leek te komen, kwam het bestuur al samen om alle mogelijke scenario's door te spreken. "We waren op alles voorbereid gisteravond, toch vielen de maatregelen rauw op ons dak. Dit is echt een flinke domper", aldus Kerssies.

Laatste editie

Het Taribush Kuna Festival was de laatste jaren erg populair en groeide snel. Tijdens de laatste editie in 2019 kwamen er meer dan tienduizend mensen op af. Maar die grote aantallen bezoekers zorgen ook voor een hoop extra werk en strengere regels voor de organisatie. Daarom werd besloten om met het festival te stoppen. Vorig jaar zou de laatste editie van het Taribush Kuna Festival plaatsvinden maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. "Gisteravond was eigenlijk een grote déjà vu naar vorig jaar. Ook toen waren we er helemaal klaar voor maar kon het ook niet doorgaan. Daarom waren we heel erg blij dat we het festival dit jaar alsnog konden afsluiten, maar helaas...'", zegt Kerssies. "Er zijn gisteren wel wat traantjes gelaten", vult hij aan.

Grote schoonmaak

De allerlaatste editie van het Taribush Kuna Festival zou plaatsvinden van 22 tot en met 25 juli in het Nationaal Park Dwingelderveld. Nu bekend is dat het niet door kan gaan, is de organisatie samen met vrijwilligers vanochtend vroeg meteen begonnen met een grote schoonmaak. "Alle spullen voor het festival lagen opgeslagen in een grote loods. Die moet leeg, dus we hebben alles versleept naar het evenemententerrein en zijn nu bezig om de boel te verdelen", vertelt Kerssies. De organisatie komt in de week waarin het festival gepland stond nog wel samen met alle vrijwilligers om alsnog een klein feestje te houden. 'Iedereen heeft die dagen toch vrij, dus samen gaan we er nog even het beste van maken.'

Kleinschalig verder

Stichting Taribush Kuna gaat in de toekomst nog wel evenementen organiseren op kleinere schaal. Zo staat er op zaterdag 30 oktober een Wintertijd Festival op het programma en in maart worden er een wandelfestival gehouden.

