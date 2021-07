Video: Gretig FC Emmen krijgt in Delden meer en meer vorm

Anderhalve week geleden moest de Drentse club nog het oefenduel tegen FC Groningen, die voor gisteravond gepland stond, afzeggen omdat de selectie te smal was. Maar inmiddels krijgt de groep, waarmee Dick Lukkien op 6 augustus het nieuwe seizoen gaat aftrappen in Velsen tegen Telstar, meer en meer vorm. Bijna dagelijks werd de groep groter. Eerst kwamen er vier proefspelers bij en daarna werden Teun Bijleveld (de middenvelder die overkomt van Heracles) en Jeredy Hilterman (spits van Jong FC Utrecht) aan de selectie toegevoegd.

"We zijn tot nu toe erg tevreden over het trainingskamp en over de groep. Er wordt gas gegeven en prima gewerkt", aldus technisch manager Michel Jansen.

Proefspelers

Voor drie van de vier proefspelers zal de 'stage' verlengd worden. De technische staf heeft inmiddels wel een aardig beeld van Mitch Apau, Azzedine Toufiqui en Arnaud Luzayadio maar wil het drietal graag aan het werk zien in een oefenwedstrijd (die van zaterdag 17 juli in Amsterdam tegen Jong Ajax).

Wat staat er nog te gebeuren?

Inmiddels is bekend dat Emmen in doelman Indy Groothuizen (ex Ajax en ADO Den Haag) een doelman ziet die met Michael Brouwer moet gaan uitvechten wie de eerste keeper zal worden en dat de beleidsbepalers zeer serieus rekening houden met het vertrek van Sergio Peña, Miguel Araujo en ook Glenn Bijl. Bovendien is er belangstelling voor Lucas Bernadou en Jari Vlak. Of die laatste twee mogen vertrekken, ondanks een nog doorlopend contract, zal mede afhangen van het aanbod maar ook van de inkomsten die Peña, Araujo en Bijl gaan genereren. Duidelijk is dat de selectie die er uiteindelijk staat moet mee kunnen spelen voor directe promotie.

Ondertussen zijn bestuursvoorzitter Ronald Lubbers, Michel Jansen en scout Grads Fühler er min of meer wel uit wat er nog bij zal moeten komen voor het seizoen gaat beginnen. "Een links- en rechtsbenige verdediger én snelheid op de flanken voorin", aldus Jansen. Die links- en rechtsbenige verdedigers heeft Emmen misschien dus wel al in huis, met Luzayadio en Apau.

Verslaggever Niels Dijkhuizen volgde de selectie van FC Emmen gisteren...