Kwart eeuw struinen door de boomtoppen: 'Dit uitzicht verveelt nooit'

"Als je op het pad stond kon je over de speelweide kijken", vertelt boswachter Jenne Wolters. "Je zag wat daar gebeurde, maar nu heeft het bos het Boomkroonpad helemaal ingesloten. Dat is een boomkroonpad: genieten en wandelen door de toppen van de bomen en de toppen kunnen aanraken. Heel belangrijk. Dit uitzicht verveelt nooit."

Te druk

Het bijzondere pad moest in de jaren negentig het wandelen in Drenthe promoten. "De toenmalige houtvester Joop Kalb kreeg van de provincie de opdracht om het wandelniveau in Drenthe op te krikken. Dat heeft hij letterlijk opgevat", zegt Wolters. "Joop was op vakantie geweest in Ierland en had daar een wandeling gemaakt door de toppen van de bomen. Hij kwam met het idee terug dat zo'n pad er ook in Drenthe moest komen."

De wandelroute kwam er, maar al snel bleek dat het te druk werd. "De prognose was dat hier 20.000 à 30.000 mensen per jaar naartoe kwamen. Maar het was een hit en na het eerste jaar zaten we al op 200.000 bezoekers. Het werd te druk", legt Wolters uit. "Staatsbosbeheer, groen, auto's, mensen: het werd niet door iedereen gewaardeerd en gedragen. Maar dankzij het team dat hier werkt en de inzet van onze vrijwilligers hebben we het kunnen behouden."

Tekst gaat verder onder de video

De plek kreeg een educatieve functie. "In het buitencentrum wordt het verhaal van het bos verteld. Kinderen zijn de beheerders van de toekomst. Het is heel belangrijk om daar een goede basis neer te leggen", zegt Wolters. "Daarnaast kan je het Boomkroonpad beklimmen en zie je de vogels. Soms zit een duif hier te broeden en we hebben een nest van een zwarte specht. Waar maak je dat mee? Hier in de toppen van de bomen!"

Liefde

In die 25 jaar heeft Wolters veel meegemaakt. Hij leerde hier zelfs zijn vrouw kennen. "Ik heb mijn vrouw Magda tijdens de opening ontmoet. Zij werkte bij het bureau voor toerisme in Assen en zij hebben de opening aangekleed. Dus voor mij is dit een heel speciale plek."

Als je Wolters vraagt wat hij na al die jaren niet is vergeten, denkt hij aan een bezoeker die met zijn fiets naar binnen ging. "Die zat vast in de draaideur", zegt Wolters lachend. "Het is hem niet gelukt om fietsend het pad over te gaan."

Kleuren, wandelen en foto's bekijken

Staatsbosbeheer staat uitgebreid stil bij het jubileum met onder andere een kleurwedstrijd voor kinderen, een lange-afstandswandeling en een foto-expositie. "Het zijn 23 foto's van de ontwikkeling van het Boomkroonpad door de jaren heen. Ze staan op verschillende plekken op en rondom het pad."

En voor wie zich afvraagt of het pad na 25 jaar nog stevig en veilig is, antwoord Wolters volmondig met 'ja'. "Het wordt tweejaarlijks helemaal gecontroleerd op de veiligheid. Daarnaast wordt het jaarlijks helemaal schoongemaakt. We zorgen dat de houtenplanken up-to-date zijn. We zijn het verplicht naar onze bezoekers om het veilig te houden."