Zorgmedewerkers werken hard om uitgestelde zorg in te halen: 'Graag gedaan'

Miranda Savenije uit Klazienaveen werkt 32-uur op de verkoeverafdeling van ziekenhuislocatie Bethesda van Treant Zorggroep Hoogeveen. Na maanden afwezigheid is ze weer terug. De reden van afwezigheid is niet een wereldreis, alhoewel dat voor Savenije soms wel zo voelde.

Langer dan verwacht

Tijdens de tweede golf is het in Emmen alle hens aan dek. Personeel dat normaal in Hoogeveen werkt wordt gevraagd in Emmen bij te springen op covid-afdeling. Savenije ziet het wel zitten. "Ik dacht, die twee maanden ga ik wel redden."

Twee maanden worden acht maanden. "Het was enorm wennen. Ik werkte met nieuwe collega's uit Stadskanaal en Emmen. Van allerlei verschillende afdelingen. Niet alleen verpleegkundigen, maar ook OK-assistenten en anesthesiemedewerkers." Savenije werkt zich in die maanden een slag in de rondte. "Avond-, nacht-, en weekenddiensten. Kerstmis, Pasen, Pinksteren. Ik werkte veel meer dan de 32 uur in Hoogeveen. Maar we moesten het doen en ik heb het graag gedaan. Het was geen keus. Dit was hoognodig."

Daarnaast moest Savenije de weg in het ziekenhuis nog leren kennen. "Eén voorval zal me altijd bijblijven. Ik moest een potje urine afleveren bij het laboratorium. Ik heb die avond lang lopen zoeken. Liep ik daar met dat plasje onder mijn arm!"

Bijzondere periode

Na acht maanden heeft Savenije zestig overuren. Haar laatste vakantie was vorig jaar zomer. Pas over een maand heeft ze langere tijd vrij. Toch is Savenije niet uitgeput. "Het is een periode geweest die me altijd zal bijblijven. We hebben heel verdrietige momenten meegemaakt, maar met al die collega's hebben we ook gelachen. We zijn vrienden voor het leven geworden."

Het verhaal van Miranda Savenije kunt u hieronder terugkijken in de talkshow 'De Staat van Drenthe.'