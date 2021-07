Twintig jaar na dood Herman Brood: 'C+B-periode was belangrijk voor hem'

Veel mensen kennen hem als Amsterdammer of Zwollenaar, maar in Drenthe heeft Brood ook zijn sporen verdiend. Brood begon namelijk zijn muzikale carrière bij Cuby+Blizzards. Zo speelde Brood van 1967 tot en met 1979 mee op zeven Cuby+Blizzards-albums. Hij werd uiteindelijk uit de band gezet nadat hij werd opgepakt voor drugsbezit. Na zijn dood kwamen nog twee C+B-albums uit waar hij op te horen was.

In een van de laatste interviews voor zijn dood sprak Brood 'vol piëteit' over zijn periode in de band, vertelde Albert Haar in het programma Drents Diep in 2001. "Je merkte dat hij er goede herinneringen aan had. Het is voor hem een belangrijke periode geweest. Ook het contact met Harry Muskee heeft hij als heel waardevol ervaren."

Spoorzicht

Maar niet alleen de muziek van Brood heeft een verbintenis met Drenthe. Zijn ouders waren jarenlang uitbater van café Spoorzicht in Assen. Inmiddels zit het Chinees restaurant Peking op de plek waar zijn ouders het café hadden. Herman was zelf ooit nog een jaar de cafébaas, toen zijn vader Joop dat niet meer kon doen. Volgens de overlevering kreeg Herman meer fooien dan zijn ouders. Zijn moeder betaalde vervolgens met die fooien alle openstaande rekeningen van Herman in Assen. In het pand zelf gaf Herman ook nog pianoles.

Ook heeft Brood nog enige tijd samengewerkt met Robert Willem Imker, beter bekend als Tokkel. Sinds gisteren is er in de Tamboerpassage in Hoogeveen een tentoonstelling te zien in het teken van Herman Brood. Die duurt tot 19 september.