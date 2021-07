Slachtoffers van genocide in Srebrenica herdacht in Den Haag

De slachtoffers van de genocide in Srebrenica zijn vanmiddag herdacht tijdens de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide 2021 op het Plein in Den Haag. De herdenking was, vanwege het coronavirus, te volgen via een livestream. Sinds 1997 wordt de herdenking elk jaar op 11 juli gehouden.

Niet alleen in Den Haag, maar ook in Potocari, een dorp net buiten Srebrenica waar de Nederlandse VN-blauwhelmen van Dutchbat hun basis hadden, werd de genocide herdacht. Daar is ook de herdenkingsbegraafplaats waar vele slachtoffers liggen begraven.

Herdenking

In de eerste helft van 1995 was het Nederlandse bataljon Dutchbat III, met militairen van de Johan Willem Friso kazerne in Assen, actief in de enclave Srebrenica. Tijdens de herdenking vorig jaar, 25 jaar na dato, zei premier Mark Rutte dat Nederland een diepe band voelt met de mensen van Srebrenica. "Met u en met uw geliefden, die - tot onze spijt - niet konden worden beschermd. We buigen in stilte het hoofd."

Tijdens de herdenking van vandaag werden verschillende toespraken gehouden, onder andere door burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Ook werden de namen van negentien slachtoffers die worden herbegraven in Potocari voorgelezen en werd er twee minuten stilte gehouden.

