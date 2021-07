De Week van Drenthe: Drukte bij huisartsen en boerenprotest

Aan het begin van de week leek er nog niet zoveel aan de hand met de coronabesmettingen. De besmettingscijfers liepen weliswaar wat op, maar in het ziekenhuis leidde dat niet tot extra patiënten. Bij de huisartsenposten was het echter wel druk met andere zaken. "We merken een toename aan drukte in de praktijk. De assistentes krijgen veel meer telefoontjes en ondertussen spelen er ook nog andere zaken zoals vaccinaties", vertelde huisarts Ron Wissink van de Huisartsenprakijk Zuidwolde.

Onbewaakte spoorwegovergangen

In de komende jaren moeten alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland verdwijnen. In Drenthe is er vooral nog werk aan de winkel op het traject tussen Zwolle en Emmen. Hier zijn nog twaalf onbeveiligde overwegen, waarvan vijf in Drenthe.

Boerenprotest

Boeren protesteerden woensdag bij het provinciehuis in Assen. Ditmaal richt de boosheid zich vooral op andere bedrijven, die zich volgens de boeren niet aan de regels houden.

Corona

De oplopende coronaregels leiden tot bezorgdheid bij de Drentse burgemeesters. En dus gaat er strenger gecontroleerd worden, zegt de Assense burgemeester Marco Out. Een dag later grijpt het kabinet in en worden de regels voor meerdaagse evenementen strenger. Ook moet de horeca eerder de deuren sluiten. Om middernacht moet iedereen naar huis.

