Speurhondenclub zoekt vrijwilligers die zich willen verstoppen voor speurende viervoeters

"Een hond die iemand gevonden heeft is heel tevreden. Die zie je in z'n dromen het spoor nog uitwerken", aldus een enthousiaste Annemarie Elberse over het mantrailen.

Man...trailen?

Voor de mensen die niet bekend zijn met het fenomeen mantrailen: simpel gezegd is het het opsporen van mensen door honden met behulp van geur. "Iedere hond heeft een waanzinnige neus. Daar doen we beroep op bij deze tak van sport", legt Elberse uit.

Elberse is onderdeel van de oefengroep Zuidoost-Drenthe. "We noemen onszelf Rataplan", licht ze toe. Volgens haar vinden honden het fantastisch om mensen op te sporen via geur. "Het leuke is dat honden mentaal worden geprikkeld. Je ziet dat veel honden lichamelijk wel worden uitgedaagd, maar dat het mentale stuk ontbreekt. En hierbij gebruiken ze juist erg hun kop."

In onderstaande video zie je hoe mantrailen werkt, verhaal gaat verder na de video:

Voor het mantrailen heb je uiteraard een hond nodig. Volgens Elberse heeft elke viervoeter het in zich om iemand op te sporen. "Dat maakt het ook zo leuk, dat het voor iedereen toegankelijk is." Nadat de hond gewend is aan de omgeving waarin hij moet speuren wandelt het dier met baas naar de startplek van de zoektocht.

"Vervolgens krijgt de hond het speurtuig om. Dan bieden we een geurartikel aan. Dat kan een lapje stof zijn, een sleutelbos of bijvoorbeeld een bankje waar de gezochte persoon op heeft gezeten", legt Elberse uit. "De hond neemt de geur op, scant het en gaat daarna op zoek naar de persoon."

Vrijwilligers

De groep oefent op verschillende plekken in Zuidoost-Drenthe om het voor de honden afwisselend te houden. En ook al kunnen ze de zoekpuzzel voor de beesten ingewikkelder maken door bijvoorbeeld extra rondjes te lopen of ergens hogerop te gaan zitten, toch wil de groep nu graag nieuwe vrijwilligers die opgespoord willen worden.

"We hebben nu een groep in de regio van zo'n dertien mensen. Eén van de leden loopt dan steeds een spoor. Maar om de hond extra te prikkelen is het leuk om een vreemde runner (iemand die zich verstopt, red.) te hebben", vertelt Elberse. "We willen uiteindelijk dat de hond zoveel mogelijk verschillende geuren leert herkennen. Dat 'ie met alles kan werken en zich nergens door laat verstoren."

(verhaal gaat verder onder de Facebookpost)

WANTED.... Weet je iemand of ben je zelf zo iemand die het leuk vindt om zich te verstoppen om na een tijdje gevonden... Posted by Annemarie Elberse on Thursday, June 24, 2021

Het mantrailen is vooral hobbymatig bedoeld. De dieren worden amper tot nooit ingezet voor professionele zoektochten naar vermiste mensen. Dat komt volgens Elberse door het politiesysteem in Nederland.

"Het opsporingssysteem werkt hier heel anders dan in bijvoorbeeld Duitsland of Amerika. De politie is hier wat meer afwachtend, terwijl het voor een speurhond juist ontzettend belangrijk is dat als iemand vermist is er direct een hond op ingezet wordt."

Maar voor de mantrailers uit Zuidoost-Drenthe is het vooral een leuke hobby, die volgens hen zowel voor hond en baas goed is. "Wij werken op deze manier erg veel samen met de hond, dat is echt geweldig", besluit Elberse.