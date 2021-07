Er klinken weer kanonschoten in Coevorden: 'Het is best spannend'

"Spannend is het wel", zegt Herman Woltersom van Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden. "Sinds 1972 is er niet meer in Coevorden geschoten."

Bommen Berend

Deze dag is niet zomaar uitgekozen om de kanonnen weer in stelling te brengen. Het is namelijk exact 349 jaar geleden dat de stad werd belegerd door de beruchte Bernhard van Galen oftewel 'Bommen Berend'. Een dag later gaf Coevorden zich over. De bezetting duurde ongeveer een half jaar, waarna Bommen Berend het veld moest ruimen.

Volgend jaar is het dus 350 jaar geleden dat de stad is bevrijd en dat wordt groots gevierd. Het is dan ook de bedoeling dat de kanonschoten vaker te horen zijn. "Uiteraard rond de datum van 12 juli elk jaar, maar ook bijvoorbeeld na stadswandelingen", legt Woltersom uit.

Bijzondere dag

Ook voor de Schutterij van Koeverden is het een bijzondere dag. Want geen van de leden heeft eerder in Coevorden een kanonschot gelost. Daarom zijn ze opgeleid door de Exercitie Peloton Bourtange. Omdat één van de kanonnen dicht bij een woonblok staat, is ervoor gekozen om enkel een schot te lossen met het kanon op de Weeshuisweide, vlak bij het gemeentehuis.

De Coevordenaren hoeven overigens niet te vrezen dat ze elke ochtend uit hun bed worden geknald. "Nee hoor", stelt Woltersom gerust. "Hooguit eens in de twee of drie weken", besluit hij.