Nobelprijswinnaar Ben Feringa schenkt klompen aan Klompenmuseum in Eelde

De hoogleraar organische chemie bij de Rijksuniversiteit in Groningen groeide op op een boerderij in Barger-Compascuum, waar hij van kleins af aan op klompen liep. Ook tegenwoordig zijn de houten stappers favoriet. "Als ik in mijn tuin of mijn weiland aan het werk ben of ik ben aan het spitten, dan heb ik automatisch klompen aan." De klompen die Feringa aan het museum schonk, had hij een dag eerder nog aan tijdens het werken in de tuin.

Prof. Dr. Ben Feringa kreeg in 2016, samen met collega's Jean-Pierre Sauvage en James-Frazer Stoddard, de Nobelprijs voor de Scheikunde voor hun onderzoek naar moleculaire nanomachines.

Feringa gebruikt zijn klompen ook wel eens in zijn lessen. Ook in het buitenland. "Dan leg ik verschil uit tussen links en rechts. Want spiegelbeeldsymmetrie is heel belangrijk voor moeder natuur: niet alleen voor of je auto vooruit rijdt of achteruit rijdt, maar ook in je lichaam, hoe alles functioneert. En daar houd ik mij in mijn wetenschappelijk onderzoek al m'n hele carrière mee bezig. Bij de lessen laat ik dan een scholier met de rechtervoet in een linkerklomp stappen: dat doet pijn. Dan weet je voor rest van je leven precies het verschil tussen links en rechts." Ook wetenschappelijk relevant dus, die klompen.

'Niemand is te groot voor de klomp'

Voorzitter Jan Smits is erg blij met de nieuwe aanwinst voor het museum. "We hebben hier in het museum heel veel bijzondere objecten, maar dit is een bijzonder lokaal object. Als Nobelprijswinaar is Ben natuurlijk beroemd in de wijde omgeving, maar hij loopt gewoon op klompen. Dat bewijst maar weer dat niemand te groot is voor de klomp en dat willen we ook graag laten zien."

'Fantastische cultuur'

Na de overhandiging van de klompen kreeg Feringa nog een rondleiding door het museum. "Ik vind het geweldig dat de cultuur van de klompen hier in stand gehouden wordt. Prachtig is dat cultuurhistorische besef dat wij hier in Nederland vroeger bijna uitsluitend op klompen liepen, eeuwenlang. En die werden dan handgemaakt, net zoals mijn opa dat deed."

In het museum zijn niet alleen Nederlandse klompen, maar ook klompen uit allerlei andere landen te zien, de ene nog meer bewerkt dan de andere. "Je ging niet met dezelfde klompen naar de kerk of het feest als dat je op het land werkte, dat begrijp je wel. Dat is heel indrukwekkend. Ik kan iedereen aanraden om hier eens te komen en een kijkje te nemen, want dit is toch fantastische cultuur", sluit Feringa af.