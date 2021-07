Boeren: 'Laat NAM afvalwater zuiveren, voor het de grond ingaat'

Veehouder Berjan Rood woont bij Dalen bovenop één van de lege gasvelden waar de NAM het afvalwater in wil stoppen. De boorpijpen lopen schuin onder zijn weilanden door en gaan ook bij z'n buurman door de grond. Wat als er lekkage ontstaat? "Onze koeien drinken grond- en oppervlaktewater. Bij een lek is de ramp niet te overzien", vreest Rood.

LTO-voorman Wilco Hilhorst van de afdeling Coevorden/Emmen-West deelt die zorgen. "Het gaat om voedselveiligheid. Als er wat gebeurt, kunnen we niet meer leveren." Zowel Rood als Hilhorst vindt dat de NAM het afvalwater zelf maar moet gaan zuiveren.

Wakker schudden

Zo denken ook gemeenteraadsleden Lars Hoedemaker (D66) en Jerry Stoker (PAC) in de Coevorder gemeenteraad erover. Stoker somt het lijstje mijnbouwhulpstoffen en chemicaliën op die met het afvalwater mee de diepe bodem ingaan. "Als er wat gebeurt, kun je er in de diepe ondergrond nooit meer bij", zegt Hoedemaker. Beide politici hopen dat recente gebeurtenissen in Twente en Emlichheim de rest van de raad hebben wakker geschud.

In Schoonebeek zijn de boeren wat minder bezorgd en afwachtender, mogelijk omdat zij al gewend zijn aan de aanwezigheid van de NAM.

Een bord vab de toekomstige afvalwaterinjectielocatie in Dalen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Wat is er in Twente aan de hand?

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde eind juni per direct alle activiteiten van de NAM die te maken hebben met de injectie van afvalwater in de bodem onder verscherpt toezicht. Volgens het SodM heeft de NAM onvoldoende gehandeld bij de gescheurde injectieput voor afvalwater in het Twentse Rossum, meldt RTV Oost.

Het SodM deed onderzoek naar een scheur in een buis van een put waar water in wordt gepompt. Die scheur werd in februari gemeld door de NAM. "Het SodM heeft het onderzoek van de NAM beoordeeld en komt tot de conclusie dat de NAM onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de scheur", schrijft het SodM.

Volgens de toezichthouder had de NAM de opsporing van dergelijke scheuren niet op orde. De gevonden scheur had in 2017 al gemeld moeten worden. Het SodM heeft melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek start naar het handelen van de NAM. Volgens de NAM en het SodM is er geen afvalwater weggelekt.

In Twente is al jarenlang discussie over het injecteren van afvalwater in de bodem. Ook daar zijn tegenstanders bang dat de chemicaliën uit het afvalwater uiteindelijk in het grondwater terechtkomen.

Lek bij Emlichheim

Oliewinbedrijf Wintershall, dat vlak over de grens bij Schoonebeek zit, ontdekte in 2019 pas na vier jaar een lek in een afvalwaterinjectieput op 150 meter diepte. Zo'n 220 miljoen liter afvalwater lekte weg, dicht bij het grondwater. Een enorme schoonmaakoperatie werd opgestart, maar de vraag is of al het water uit de put kan worden gehaald en niet in het grondwater terecht is gekomen. De Duitse oliewinner en toezichthouder zeggen van niet.

Is het nog de beste methode?

Elke zes jaar moet de NAM bekijken of het injecteren van afvalwater in lege gasvelden nog steeds de beste methode is. Dat onderzoek loopt op dit moment. Kritische boeren en politici vrezen dat de uitkomst bij voorbaat vaststaat, want het economische belang van de NAM is groot en (deels) zuiveren is duur.

Volgens geoloog Vincent van Engelen van de NAM worden wel degelijk alternatieven bekeken. Van deels zuiveren en deels injecteren, tot het hergebruik van water in de oliewinning zelf. "We kijken eerst naar wat veilig is, dan naar de milieuaspecten en als verschillende methodes ongeveer gelijk uitvallen, dan pas naar de kosten."

Na de zomer wordt het traject voor de afvalwaterinjectie in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek waarschijnlijk opgestart. "Maar dat hangt af van de verdere onderzoeksresultaten van de NAM naar de injectieputten in Twente en de uitkomsten van het onderzoek naar de beste methode", laat Van Engelen weten.

Wat gebeurt er nu met het afvalwater? Om de stroperige olie in Schoonebeek uit de grond te kunnen halen, gebruikt de NAM stoom, waardoor de olie vloeibaar wordt. Eenmaal boven worden olie en water gescheiden. In dat water heeft de NAM ook chemicaliën gestopt die nodig zijn om de oliewininstallaties, pijpleidingen en boorputten te beschermen. Dit vervuilde water gaat tot nu toe naar Twente en wordt daar in lege gasvelden in de diepe ondergrond gestopt. Maar de NAM heeft meer capaciteit nodig en zoekt die in de lege gasvelden onder Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek.

WMD wil dat leiding verlegd wordt

Drinkwaterbedrijf WMD mengt zich niet in de maatschappelijke discussie of injecteren van afvalwater verstandig is. De pijpleidingen mogen in ieder geval niet in het waterwingebied bij Dalen komen te liggen. Daarom wil de WMD dat de NAM een leiding gaat verleggen.

Lees ook: