Buschauffeurs eisen van de staatssecretaris veiligheid op beruchte buslijnen

Negen van de tien buschauffeurs beginnen niet met een gerust hart aan hun dienst wanneer ze zien dat ze ingeroosterd zijn op buslijn 73, blijkt uit een enquête van de FNV. "Iedere keer als ik de desbetreffende halte nader, dan denk ik: wat gaat me nu weer overkomen", zegt buschauffeur Dirk Visser.

Oplossing

Het gesprek moet de eerste bouwsteen zijn van een structurele oplossing voor de overlast, die veroorzaakt wordt door zogeheten 'veiligelanders'. Naast het geweld tegen chauffeurs en beveiligers - vorige week kreeg een toezichthouder nog een kaakslag - zijn ook vluchtelingen regelmatig slachtoffer.

FNV-vakbondsbestuurder Edwin Kuiper geeft aan dat vluchtelingen letterlijk en figuurlijk uitgekleed worden door deze groep baldadigen: "Laatst werd er nog iemand omringd door vier personen en volledig beroofd, waarna ze die persoon aan het lot overlieten."

Eisen veiligheid

Kuiper vervolgt: "Wij eisen gewoon veiligheid. In een land als Nederland kan het echt niet zoals het nu gaat." Volgens de vakbond zijn er voldoende potjes om maatregelen door te voeren. "Alle partijen hebben hun eigen kennis en financiële middelen. Die moeten nu maar eens gebundeld worden in plaats van dat ze naar elkaar wijzen."

Een aantal jaar geleden was er ook sprake van ernstige overlast met veel incidenten. Er zijn toen maatregelen genomen waardoor de overlast nagenoeg verdween. Henri Seubers, ook buschauffeur bij Qbuzz: "Het hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn, maar door bezuinigingen en afschalen van de maatregelen zijn we weer in een oude situatie beland. Dit kan zo niet langer, ik houd mijn hart vast als er nu geen structurele oplossing komt."

Meer beveiligers

De staatssecretaris heeft vanochtend ook een brief gekregen met een aantal oplossingen om de veiligheid van de buschauffeurs te garanderen. Zo moeten er meer beveiligers komen op het station in Emmen en bij de bushaltes tussen Emmen en Ter Apel. Ook moeten er meer pendelbussen worden ingezet om het aantal passagiers te spreiden. Kuiper: "We willen dat de maatregelen uiterlijk per 1 september van dit jaar worden ingevoerd."

Als dat niet lukt, dan zullen de buschauffeurs in samenwerking met de vakbond overleggen over nadere actie(s).

Staatssecretaris doet geen belofte

Na het gesprek deed demissionair staatssecretaris Broekers-Knol geen toezeggingen, maar ze gaf wel aan dat er een oplossing moet komen. "Buschauffeurs moeten zich veilig voelen als ze aan het werk zijn." Volgens Broekers-Knol was het een fijn gesprek en was het goed om een keer mét de buschauffeurs te praten, in plaats van alleen over hen.

Of en wanneer de maatregelen ingevoerd worden is dus nog niet duidelijk. De staatssecretaris gaf wel aan dat 1 september mogelijk te snel is om de maatregelen in te voeren.