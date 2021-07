Staatssecretaris Broekers-Knol doet geen toezeggingen over beruchte buslijnen

Vakbond FNV stelde onlangs in een brief zes maatregelen op met 1 september als richtdatum voor invoering. Daarbij gaat het onder meer om extra beveiliging op stations en bushaltes en de continuering van de pendelbusdienst. Dat is een bus die rechtstreeks van het asielzoekerscentrum naar station Emmen gaat en vice versa.

Kriebels

Door bezuinigingen leek deze pendelbusdienst aan haar einde te komen, maar de provincies Drenthe en Groningen hebben in ieder geval tot 1 september gegarandeerd dat de pendelbus kan blijven rijden. Vanaf dan moeten er andere maatregelen ingaan om verdere overlast te verminderen, waaronder meer beveiliging.

De pendelbus beschikt alleen in de avond over toezichthouders, overdag staat de chauffeur er alleen voor en dat geeft Henk Ensing, die de pendelbus bestuurt, de kriebels. "Dat is echt geen pretje, zo'n dagdienst. Met beveiligers aan boord voel je je ook als chauffeur veel veiliger."

Negen van de tien buschauffeurs van Qbuzz beginnen niet met een gerust hart aan hun dienst wanneer ze zien dat ze ingeroosterd zijn op buslijn 73, blijkt uit een enquête van de FNV. "Iedere keer als ik de desbetreffende halte nader, dan denk ik: wat gaat me nu weer overkomen", zegt Qbuzz-buschauffeur Dirk Visser.

Vakbond FNV stuurde op 8 juli jl. in samenspraak met de buschauffeurs een brief met de volgende zes maatregelen naar de staatssecretaris: 1. Inzet van de pendelbus moet de gehele dag. 2. Inzet van kwalitatieve en geschoolde beveiligers op station Emmen 3. Permanente beveiliging bij instap pendelbus en reguliere lijn 72/73 in Ter Apel 4. Permanente beveiliging op station Emmen bij instap pendelbus en reguliere lijn 72/73 5. Betere communicatie naar passagiers van de pendelbus 6. Consequenties verbinden aan slecht gedrag van overlast gevende passagiers

Kaakslag

Toch is alleen toezicht ook geen garantie dat iedereen zich aan de regels houdt. "Veertien dagen geleden werd er nog iemand met harde hand uit de bus gebonjourd. Een toezichthouder wees een passagier van de pendelbus op het gebruik van een mondkapje. Hij deed het op, ging zitten en deed het vervolgens weer af. Meerdere malen verzocht de toezichthouder hem vriendelijk om alsnog het mondkapje op te zetten, maar dat was tevergeefs. De raddraaier lachte de toezichthouder zelfs uit. Daarop moest de man de bus verlaten, maar dat liet hij niet gebeuren. Hij gaf de toezichthouder zo een kaakslag en dus mondde het uit in een vechtpartij. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Dat het zo moet in Nederland, dat vind ik niet normaal", stelt Ensing. Vakbond FNV noemde de situatie eerder ook al on-Nederlands en eiste in het gesprek actie vanuit Den Haag.

Vergelijkbare zorgen zijn door een vijftal buschauffeurs en de vakbond overgebracht aan de staatssecretaris. Of de situatie on-Nederlands is, kan Broekers-Knol naar eigen zeggen niet beoordelen, maar ze vindt het fijn om de zorgen uit eerste hand te horen: "Buschauffeurs moeten zich veilig voelen als ze aan het werk zijn." Volgens de staatssecretaris was het een fijn gesprek en was het dus goed om een keer mét de buschauffeurs te praten, in plaats van alleen over hen.

Eerste bouwsteen

"Wij beschouwen dit gesprek als de eerste bouwsteen van een structurele oplossing voor de overlast, die veroorzaakt wordt door 'veiligelanders'. Ik heb deze week veel contact gehad met Henk over het incident met de toezichthouder, maar naast het geweld tegen chauffeurs en beveiligers zijn ook vluchtelingen regelmatig slachtoffer. Dat moet afgelopen zijn", zegt vakbondsbestuurder Edwin Kuiper.

Vluchtelingen worden soms letterlijk en figuurlijk uitgekleed door deze groep baldadigen: "Laatst werd er nog iemand omringd door vier personen en volledig beroofd, waarna ze die persoon aan het lot overlieten." Of en wanneer de opgestelde maatregelen ingevoerd worden is dus nog niet duidelijk. Desondanks zijn de buschauffeurs en de vakbond tevreden over het vruchtbare gesprek. De staatssecretaris heeft in ieder geval munitie om in Den Haag een aantal potten te breken voor de buschauffeurs.

"Wij eisen gewoon veiligheid. In een land als Nederland kan het echt niet zoals het nu gaat. Ik denk dat mevrouw Broekers-Knol dat wel inziet na het gesprek van vanochtend", besluit Kuiper.