Gedeputeerde Cees Bijl verlaat na 23 jaar Drentse politiek

Gedeputeerde Cees Bijl gaat per 1 december weg bij de Provincie Drenthe. De 66-jarige PvdA-bestuurder gaat dan na 23 jaar in de Drentse politiek met pensioen en 'wil een volgende levensfase ingaan waarin de agenda minder dominant is'.

Bijl wil benadrukken dat zijn besluit niet is ingegeven door politieke of relationele overwegingen. "Door mijn voornemen terug te treden nu kenbaar te maken, kan de PvdA in alle rust op een goede manier in de opvolging voorzien", zegt hij. Bijl stak zijn energie gedurende zijn periode op het provinciehuis onder meer in vervoer, de arbeidsmarkt en Groningen Airport Eelde. Zo hield hij zich bezig met het zogeheten 'deltaplan' voor Noord-Nederland en het toekomstperspectief van het geplaagde vliegveld.

Kans op prijs

Cees Bijl begon 43 jaar geleden zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid en later als wethouder van Enkhuizen. Vervolgens was hij burgemeester van achtereenvolgens Leeuwarderadeel, Meppel en Emmen. In Meppel stond hij drie jaar aan het roer, in Emmen was hij vijftien jaar burgemeester.

In 2016 was Bijl de opvolger van Ard van der Tuuk in het college van Gedeputeerde Staten. Vorig jaar maakte hij kans op de titel 'Beste Bestuurder van 2020', maar die prijs greep Cees Bijl mis.

"Ik had het voorrecht van mijn hobby mijn werk te mogen maken", blikt Bijl terug op zijn periode als bestuurder. "En heb daarin altijd veel vertrouwen en steun ervaren. Na 1 december zal ik zeker maatschappelijk betrokken en actief blijven, maar wel met een andere invulling van de agenda."

