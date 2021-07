Voormalig RTV Drenthe-presentator schittert in Luizenmoeder de film

Wie vanaf eind deze maand Luizenmoeder de film in de bioscoop gaat bekijken, zal de bekende gezichten uit de serie ook weer te zien krijgen. Zo hebben Juf Ank (Ilse Warringa) en Hannah (Jennifer Hoffman) ook in de film een prominente rol. Tussen al die bekende gezichten maakt ook Wolter Klok zijn opwachting. De presentator van Hart van Nederland heeft in de film een rol als verslaggever.

In de film is directeur Anton (Diederik Ebbinge) niet meer op basisschool De Klimop te bewonderen. Daarom probeert juf Ank de boel weer op de rails te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er is namelijk onderbezetting, want corona heeft alles op scherp gezet. Daarnaast zijn de ouders nog veeleisender dan voorheen. "En dan komt Hart van Nederland erbij om verslag te doen", verklaart Klok zijn rol.

Uitstapje

De oud-presentator van RTV Drenthe had wel even zijn bedenkingen toen zijn huidige chef hem onlangs vroeg om even langs te komen op zijn kantoor. "Ik keek er ook wel een beetje serieus bij", blikt Klok terug. Hij kon de nervositeit echter al snel van zich af gooien, toen zijn baas vertelde dat voor Luizenmoeder de film een Hart van Nederland-verslaggever werd gezocht en de castingdirecteur daarvoor Klok op het oog had. En dat uitstapje naar de acteerwereld leek hem wel wat.

Klok had nog geen ervaring als acteur en dat was, ondanks dat hij voor de film dicht bij zijn rol als presentator kon blijven, wel even wennen. "Ik vond het soms best wat ongemakkelijk", erkent hij. "Tijdens het opnemen van die film lazen we met de hele cast ons script hardop voor en één van de actrices moest dan opeens heel hard schreeuwen, alsof ze moest bevallen. Ze zat dan ook meteen in haar rol en ik vind dat zo knap. Ik dacht echt: wat gebeurt hier? Ik weet niet of ik dat allemaal zo zou kunnen. Maar ik vond het wel een erg leuke ervaring."

Vrijdag in première

Het is voor Klok nog wel spannend hoe alle opnames zijn verwerkt in de uiteindelijke film. "Hoe lang ik te zien ben? Poeh, een minuutje misschien? Een paar stukjes heb ik al gezien, maar misschien hebben ze er ook wel wat uit geknipt", besluit hij lachend.

Luizenmoeder de film gaat vrijdag 16 juli in première en draait op woensdag 28 juli voor het eerst in de bioscoop. De trailer is hieronder te zien.

