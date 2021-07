Boete voor veroorzaken fataal ongeval Hooghalen

"Ik ben al genoeg gestraft. Ik ben mijn twee broers kwijt en mijn beste vriend", zei een 22-jarige man uit Westerbork over het auto-ongeluk in Hooghalen, waarbij hij reed en als enige overleefde. De rechter legde de man een boete van 700 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden op. Hij wordt alleen veroordeeld voor de verkeersfout die hij heeft gemaakt.

"Een afschuwelijke zaak", zei de rechter over het ongeval op 16 maart 2019, laat in de avond. De 22-jarige man reed met zijn auto, twee broers en een vriend richting Smilde. Op de weg Laaghalerveen ging het mis. De man week uit voor een das, raakte met zijn auto in de berm en raakte vervolgens de controle over het stuur kwijt. De auto botste tegen een boom. De 20-jarige vriend en 25-jarige broer van de bestuurder overleden ter plekke aan de verwondingen. Zijn 16-jarige broertje overleed later in het ziekenhuis.

Zwaarste straf

De verdachte herinnerde zich niets van het ongeval, zei hij tegen de rechter. Hij werd wakker in het ziekenhuis en hoorde daar dat zijn broers en vriend waren overleden. Hij kon op zitting nauwelijks uit zijn woorden komen. "Ik wilde dat ik ook was overleden. Dit ongeval is de zwaarste straf die ik ooit heb gekregen", zei hij.

Uit het onderzoek blijkt dat zo'n tachtig meter voor de boom, waar de auto tegenaan botste, een dode das lag. Het dier had een gebroken rug en zijn haren zaten onder de bumper van de wagen geplakt.

Te hard gereden

De kilometerstand van de auto stond door de klap op 112 km per uur. Volgens de herberekening zal de 22-jarige man op de tachtig kilometerweg tien tot twintig kilometer per uur te hard hebben gereden. Hij had geen alcohol- of drugsporen in zijn bloed.

De familie van de inzittenden waren eerder op de locatie van het ongeval dan de hulpdiensten en de politie. Er zou tijdens de rit tot en met de klap live zijn gefilmd. Vanwege het verwijt van nabestaanden dat de 22-jarige bestuurder tijdens de rit filmde onderzocht de politie alle telefoons. De telefoon van de overleden vriend was al weggenomen door de zus, die 'vanwege de privacy van haar broer' het nodige had gewist en geblokkeerd. De rechter betreurde de actie van de zus.

Beide onderarmen gebroken door de klap

Uit de telefoongegevens is niet gebleken dat de bestuurder tijdens de rit heeft gefilmd. Het is waarschijnlijker dat de man tijdens de botsing zijn beide handen aan het stuur had. Door de klap brak hij zijn beide onderarmen. Volgens de officier van justitie reed de Westerborker te hard waardoor hij niet tijdig heeft kunnen reageren op overstekend wild. Hij eiste een boete van 700 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden.

De rechter was het met de aanklager eens dat de bestuurder door te hard rijden, op een onoverzichtelijke weg met weerskanten rijen met bomen, zich schuldig maakte aan gevaarlijk rijgedrag. "Een verkeersovertreding met enorme gevolgen", zei de rechter.

De rechter gaf aan dat de straf gevoelsmatig geen recht doet aan de gevolgen van het ongeluk. Uit het politieonderzoek blijkt dat de man geen strafbare feiten had gepleegd zoals bijvoorbeeld het rijden onder invloed of zonder geldig rijbewijs. Hij heeft een verkeersfout gemaakt. Daarom stond hij voor de kantonrechter en niet voor de politierechter of meerdere rechters.

