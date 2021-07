Ruim 35.000 toeschouwers per dag welkom bij Jack's Racing Day op TT Circuit

Er zijn in het weekend van 7 en 8 augustus ruim 35.000 bezoekers per dag welkom bij Jack's Racing Day op het TT Circuit. Na de aanscherping van de coronaregels, afgelopen zaterdag, mag tweederde van de totale tribune-capaciteit worden gebruikt. Het TT Circuit heeft 55.000 vaste zitplaatsen.

"Wij zijn gematigd blij met deze situatie", zegt organisator Lee van Dam. "Het is fijn dat we ondanks deze verscherping tóch kunnen organiseren. Meerdaagse evenementen zijn nu verboden, maar wij zijn geen meerdaags evenement. Bezoekers gaan 's avonds gewoon naar huis en overnachten hier niet. We hopen nog wat bezoekers van de populaire zondag naar de zaterdag te krijgen zodat er toch zoveel mogelijk mensen bij kunnen zijn."

Vorig jaar moest de Gamma Racing Day nog genoegen nemen met 10.000 bezoekers per dag. "Toen hebben we veel extra kosten gemaakt voor een speciale corona-routing, placering en we hadden veel extra beveiligers die toe moesten zien dat bezoekers minimaal anderhalve meter van elkaar gingen zitten", licht Van Dam toe. "Dat is dit jaar gelukkig niet het geval."

CoronaCheck-app

Toeschouwers zijn alleen welkom als ze op hun coronaCheck-app een QR-code kunnen laten zien die bewijst dat ze volledig gevaccineerd zijn, een geldige negatieve test hebben of dat ze hersteld zijn van Covid.

"Mensen mogen dan wel zelf een plaats uitzoeken en hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden", licht Van Dam toe.

Op jacht naar 'grote naam'

Er staan op beide dagen elf races op het programma. De organisatie is nog bezig om een 'grote naam' naar Assen te halen. "Door steeds veranderende coronaregels in alle landen is dat dit jaar ook extra ingewikkeld. Maar het lijkt de goede kant op te gaan", aldus Van Dam.

Casino-keten Jack's is de komende drie jaar de nieuwe naamgever van het grootste gecombineerde auto- en motorsport-evenement van Europa. Tien jaar lang was dat bouwmarktketen Gamma.