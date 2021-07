Grand Prix Assen Club brengt opnieuw hoofd op hol van Formule 1-fans

Max Verstappen was in 2015 bij de Gamma Racing Day al eens te gast op het TT Circuit (Rechten: ANP/Hilbrand Dijkhuizen)

F1 - Als het aan de Grand Prix Assen Club ligt, wordt de Formule 1 Grand Prix van Australië op het TT Circuit van Assen verreden. De strijd om de wereldtitel in Australië gaat, vanwege de strenge coronaregels in het land, voor de tweede keer op rij niet door.

De noordelijke businessclub, die in 2019 werd opgericht, vond het een mooie aanleiding om de boel weer eens op te schudden. En dat lukt aardig. De laatste twee berichten op Facebook leverden al meer dan tweeduizend likes op.

'Pop-up actiegroep'

"We zijn een pop-up actiegroep", zegt Joost van Keulen namens de businessclub. "We slapen totdat we nodig zijn. Waarschijnlijk vechten we tegen de bierkaai. Maar we hebben in ieder geval een hoop lol en we zetten het TT Circuit steeds weer op de kaart. En waar een wil is, is een weg. We hebben nog steeds een goed gevulde app-groep en we hebben nog wat geld over en daar doen we dit van", aldus Van Keulen.

Max voor het eerst wereldkampioen in Assen?

Nu inmiddels het circuit van Silverstone zich bereid heeft getoond de GP van Australië serieus over te nemen vindt de Grand Prix Assen Club helemaal dat de race beter op het TT Circuit kan worden verreden.

"Als het eind november dan toch een natte en koude race gaat worden. Dan zou het fantastisch zijn als Max Verstappen juist tijdens een tweede Dutch Grand Prix in Assen voor het eerst wereldkampioen gaat worden", staat op de Facebook te lezen.

Grand Prix Assen Club

De Grand Prix Assen Club bestaat sinds januari 2019. Destijds wilde men campagne voeren om de Formule 1 in mei 2020 naar Drenthe te halen. Meer dan honderd noordelijke ondernemers betaalden een bedrag van 1.000 euro voor de campagne. Van dat geld werd een ludieke brillenactie opgezet, op verschillende gebouwen in Amsterdam en Zandvoort werd met licht de boodschap "Hup Assen" geprojecteerd en toen Zandvoort de strijd om de Grand Prix wist te winnen werd er een vliegtuigje met een felicitatie-boodschap op pad gestuurd.

Op de vraag aan het TT Circuit of er serieus iets speelt om de Grand Prix van Australië naar Assen te halen is TT-voorzitter Arjan Bos heel duidelijk. "Nee, we hebben ons niet gemeld en er speelt niks."

Geen Grade One-status

Daarnaast heeft het Drentse circuit helemaal geen Grade One-status die nodig is om een Formule 1-Grand Prix te mogen verrijden. Ondanks zeer serieuze plannen heeft Assen nooit de daad bij het woord gevoegd om het circuit daadwerkelijk aan te passen.

Van Keulen geeft toe dat er weinig contact is met het bestuur van het TT Circuit. "Dat staat los van elkaar', zegt hij. "Maar toch geloven wij dat het kan. Waar een wil is, is een weg. Als het management van de Formule 1 (FOM) met een serieuze vraag naar Assen komt, zou het toch moeten kunnen", houdt hij vol.

Er gaat in september overigens wel een delegatie van de Grand Prix Assen Club naar de Grand Prix van Zandvoort. Hoeveel mensen dat zullen zijn weet Van Keulen niet precies.

Verlies

Vanwege de coronacrisis maakt het TT Circuit financieel gezien lastige tijden door. Vorig seizoen werd afgesloten met een verlies van drie miljoen euro. Ook dit jaar gaat het moeizaam. Ruim twee weken geleden waren er, vanwege de strikte coronaregels, maar 20.000 bezoekers bij de negentigste TT. Dit terwijl er de laatste jaren ruim 165.000 bezoekers naar de Grand Prix kwamen. Inmiddels is er een brief richting het ministerie van Economische Zaken voor coronasteun.

