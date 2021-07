Groen licht voor festival Fable & Fantasy: 'Het gaat om de vorm die je kiest'

Organisator Gerrie Enninga is opgelucht als rond het middaguur het verlossende telefoontje komt van de gemeente. "Groen licht!", jubelt hij. "We hebben er al zoveel tijd en moeite in gestoken. Het was zo zonde geweest als we weer het festival moesten afzeggen."

Nieuwe regels

Fable en Fantasy is een festival dat dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden in de voormalige dierentuin van Emmen. Maar als gevolg van corona dient de organisatie zich aan nieuwe regels te houden. Enninga: "Dan wordt er gezegd vanuit Den Haag: 'festivals zijn verboden', maar uiteindelijk gaat het toch om de vorm die je kiest."

En dat is de gemeente Emmen met hem eens, aangezien het oorspronkelijke plan na enkele wijzigingen alsnog is goedgekeurd. "Je kan hier alle kanten op, het is een soort doorloopgebeuren." Op het festival kan je onder meer historische gerechten koken, naar demonstraties kijken of ideeën uitwisselen met andere fantasy-liefhebbers. Van Roodkapje tot Star Trek: alle genres zijn welkom.

Of Fable & Fantasy door kon gaan en in welke vorm, hing ervan af of het kon worden aangemerkt als een 'doorstroomlocatie (open plekken waar mensen zogenoemd 'doorlopen')'. Voor doorstroomlocaties zoals winkels, musea, pretparken of kermissen is er niets veranderd sinds de persconferentie van afgelopen vrijdag. Zij mogen één bezoeker per 5 vierkante meter ontvangen. Een evenement is daarentegen tot 14 augustus alleen toegestaan op anderhalve meter afstand en met een vaste zitplekken. Voor veel festivals is dat niet te doen. Voor evenementen die vallen onder de doorstroomlocaties geldt dat de organisator hygiënemaatregelen treft en stromen van publiek scheidt. Hier zijn een verplichte test, gezondheidscheck, registratie en/of vaste zitplekken dus niet vereist. Het terrein hoeft ook niet te worden afgesloten met hekken.

Rondgang

De redactie van RTV Drenthe heeft een tiental festivals en evenementen benaderd die komende week hun deuren openen. Vrijwel alle organisatoren geven aan de plannen in meer of mindere mate gewijzigd te hebben. Slechts een enkeling geeft er definitief de brui aan. Ook Enninga voerde voor Fabels of Fantasy enkele wijzigingen door: "We gaan wat vaste zitplaatsen aanbrengen bij de demonstraties, maar dat komt goed. We gaan een heel leuk weekend tegemoet" zegt Enninga.

Onzekerheid

Fable & Fantasy lijkt zich dus kunnen te gaan opmaken voor een editie komend weekend, maar dat geldt niet voor alle evenementen in de provincie. De aangescherpte coronamaatregelen zorgen ervoor dat meerdere organisatoren een streep hebben gezet door hun evenement. Zo werd vandaag nog bekend dat onder meer de Piekiesmarkt, Zomerkermis en de Kasteelmarkt in Coevorden niet doorgaan.

Welke evenementen in onze provincie wel of niet doorgaan, is te vinden in de evenementenkalender. Ook aanvullingen daarop zijn welkom.

