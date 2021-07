Dierenwinkel uit Zwiggelte doneert hondenknuffels voor dementiepatiënten: 'Ze worden er rustig van'

Het is bekend van alzheimerpatiënten dat ze erg onrustig zijn. Met name 's nachts gaan ze regelmatig aan de wandel. "Ik merkte dat ook aan mijn schoonmoeder", vertelt Daling. "De verzorgers hebben soms hun handen vol om de bewoners weer rustig te krijgen."

Verbluffend resultaat

Daling bedacht daarom een slimme oplossing. In Zwiggelte runt ze Darling Dog Store, dat onder meer knuffels verkoopt voor hondjes die net gescheiden zijn van hun moeder. Daarnaast zijn ze geschikt voor honden die leiden aan dementie. In de knuffel zit een apparaatje dat een hartslag nabootst. "Precies hetzelfde geluid als je je oor op iemands borstkas legt", vertelt Daling. "Als je een knuffel vasthebt voel je de hartslag ook bonken. Heel rustgevend."

Ze kende al vergelijkbare knuffels voor mensen die lijden aan dementie, maar die zijn soms wel een paar honderd euro per stuk. "Waarom zouden mijn knuffels dan niet helpen?", vroeg Daling zich af. Ze bracht eentje mee naar verpleeghuis Altingerhof in Beilen, waar haar schoonmoeder woont.

"Het resultaat was verbluffend. De volgende ochtend stond in het gezondheidsrapport dat mijn moeder rustig én met een diepe ademhaling had geslapen. Het had dus gewerkt."

Toen ook andere bewoners van de afdeling profijt bleken te hebben van de knuffelbeestjes, begon al snel de bal te rollen. "We besloten meer knuffels in te slaan om te doneren", gaat Daling verder. "We hoeven er echt niets aan te verdienen. Het is prachtig dat het werkt en we willen dat meer bewoners er net zoveel aan hebben als mijn schoonmoeder."

Webshop

Inmiddels liggen er zo'n 25 knuffels in meerdere verpleeghuizen uit de omgeving. Maar de missie van Daling is nog niet klaar. Via de webshop van haar dierenwinkel kan iedereen een knuffel bestellen. Voor elke bestelde knuffel doneert Darling Dog Store een tweede knuffel aan een verzorgingstehuis. "Hoe meer mensen een knuffel bestellen, hoe meer we weg kunnen geven", besluit Daling.