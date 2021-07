Kabinet kijkt of compensatie mogelijk is voor afgelaste 'dorpsfeesten'

Het kabinet bekijkt of plaatselijke of regionale evenementen in aanmerking komen voor een vergoeding of compensatie. Het gaat om de zogenoemde 'dorpsfeesten', evenementen die vaak lokaal worden georganiseerd door vrijwilligers en die geschrapt moeten worden vanwege de aangescherpte coronaregels.

Deze festiviteiten vallen normaal gezien niet onder de garantieregeling voor evenementen. Daarom gaan ministers Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus bekijken hoe groot het probleem is, en hoeveel schade er wordt geleden.

Maatwerk

"Ze gaan uitzoeken of er maatwerk geleverd kan worden", aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, waar de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio's samenkomen voor overleg. Daarbij schuift ook Asser burgemeester Marco Out aan, voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe.

Enkele burgemeesters zeiden maandagmorgen al dat ze vinden dat het kabinet twee weken geleden bij plaatselijke organisatoren verkeerde verwachtingen heeft gewekt door bijna alle coronaregels los te laten.

Toegangstesten

Ook werd vanavond afgesproken dat het systeem met het toegangstesten opnieuw onder de loep wordt genomen. "Wij hadden al gewaarschuwd dat het heel moeilijk was om zo'n systeem in de horeca te handhaven. Als mensen vrij heen en weer en in en uit mogen lopen, kan er van alles misgaan, ook zonder opzet. En dat is dus gebleken. Voor een festival op een afgesloten weiland werkt het wel, maar niet in een drukke stad met veel horeca en nachtclubs", meent Bruls.

Het Veiligheidsberaad komt op 12 augustus weer bij elkaar. Voor die tijd kunnen de burgemeesters elkaar digitaal opzoeken als de omstandigheden daarom vragen.

Welke evenementen in onze provincie wel of niet doorgaan, is te vinden in de evenementenkalender. Ook aanvullingen daarop zijn welkom.