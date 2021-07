Groepsaccommodaties in Drenthe nog niet erg enthousiast over toekomst

Ook bij 'De Boerhaarshoeve' in Grolloo gaat het redelijk. "We hebben een redelijk gevulde agenda, maar het is nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis", zegt eigenaar Roel-Poppe Lubbers. Ook de nieuwe beperkende maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd betekenen mogelijk een nieuwe domper. "We hebben een aantal boekingen staan die mogelijk als evenement worden aangemerkt, en het is nog onduidelijk of die door kunnen gaan. Dat betekent mogelijk weer omzetverlies."

Het zijn allebei groepsaccommodaties die een zware tijd achter de rug hebben. "We hebben vorig jaar als bedrijf een omzetverlies gehad van zo'n 85 procent", zegt Lubbers, die ook voorzitter is van de branchevereniging. "In de hele sector gaat het om tussen de 70 en 80 procent. Ook dit jaar zal er nog omzetverlies zijn. We zijn geen last minute-markt. Er wordt wel weer geboekt, maar dat is meestal een half jaar vooruit. Het is bij ons niet zo dat als alles weer open gaat, wij meteen weer vol zitten", is Lubbers duidelijk. "Als alles weer normaal wordt verwachten wij pas eind volgend jaar weer naar een normale omzet te gaan."

Bij '25 graden Noord' is er flink gesneden in het personeelsbestand. "Ik vond het moeilijkste dat ik de helft van het team naar huis heb moeten sturen. Er is wel steun om salarissen te kunnen doorbetalen, maar het is geen 100 procent. Je gaat er dus iedere maand op achteruit", aldus Noordhuis.

Nauwelijks coronasteun

De branchevereniging Groepsaccommodaties Nederland heeft een brief naar de politiek gestuurd omdat de sector voor een deel buiten de coronasteunmaatregelen valt. "We zijn seizoensbedrijven", aldus Lubbers. "In de zomermaanden en het najaar hebben wij veel omzet. Het komt erop neer dat wij maar 20 procent van de vaste lasten vergoed krijgen, terwijl er zo'n 40 procent beloofd is. Het was voor ons beter geweest als er bij de steunmaatregelen naar het verlies in jaaromzet zou worden gekeken in plaats van per kwartaal."

De provincie Drenthe is de sector wel te hulp geschoten. "Er is een meerjarig marketingplan gemaakt. De hoop is dat er flink promotie gemaakt wordt om ook in de winter bezoekers naar Drenthe te lokken. We hebben hier de ruimte en de mogelijkheden", vertelt Noordhuis.

