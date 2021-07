Fiets4Daagse keert na jaar afwezigheid terug, en zet lange geschiedenis voort

Vorig jaar kon de Fiets4Daagse vanwege het coronavirus niet doorgaan, maar dit jaar zijn er volgens het bestuur voldoende mogelijkheden om het evenement binnen de coronamaatregelen te organiseren. Zo wordt er deze editie met tijdsloten gewerkt om te voorkomen dat te veel deelnemers tegelijk starten.

Toch zat de schrik er bij organisator Jan Broertjes wel even in na de persconferentie van vrijdag. "Zaterdag heb ik Marco Out gebeld, en heb gezegd: ik wil door, maar hoe denk jij daar over? Nou hij was daar positief over."

Verder is veel zoals vanouds: deelnemers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, en zich vervolgens laten meevoeren op de fiets door Drenthe. Er kan gekozen worden uit routes van 30, 40 en 60 kilometer. En starten kan vanuit meerdere plekken, verspreid over de provincie. In Assen, Dalen, Diever, Emmen, Meppel, Norg en Westerbork kunnen recreanten dit jaar op het zadel springen en de trappers voor tientallen kilometers ronddraaien.

Wel moeten deelnemers zich van te voren inschrijven. "Dat kan tegenwoordig iedereen al. Dat moet ook voor het museum." Broertjes verwacht voor deze editie tussen de vijf- en tienduizend deelnemers.

Geschiedenis

Het evenement gaat trouwens al decennialang mee. De eerste Drentse Rijwielvierdaagse, zoals het evenement in de beginjaren heette, werd verreden in 1966 met 239 deelnemers. Daarna nam de populariteit van de vierdaagse gestaag toe. Er namen steeds meer mensen deel aan het evenement, en het werd uitgebreid door meerdere startplaatsen toe te voegen. Zo werden in 1973, 1978 en 1987 Hoogeveen, Emmen en Meppel onderdeel van de meerdaagse fietstocht.

Bekijk hieronder oude beelden van één van de beginedities van de Drentse Rijwielvierdaagse:

