Oud CDA-politicus Coos de Jonge overleden

Oud CDA-politicus Coos de Jonge is vorige week woensdag overleden. De Jonge was onder meer Statenlid, wethouder en raadslid in Drenthe.

De CDA'er was in totaal twaalf jaar lid van de Provinciale Staten. Ook was hij jarenlang wethouder in Midden-Drenthe en in de voormalige gemeente Smilde. Hij sloot in 2012 zijn politieke carrière in Drenthe af als raadslid van Midden-Drenthe. De Jonge werd toen onderscheiden met een erepenning, die hij kreeg als blijk van waardering voor zijn inzet voor de samenleving in Midden-Drenthe.

Naast functies in het gemeentelijk bestuur, bekleedde De Jonge (1947) ook andere bestuursfuncties, bijvoorbeeld in de landbouwsector en bij het voormalige waterschap Reest en Wieden.