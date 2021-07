Hoogevener hoort cel en tbs eisen voor misbruik jongen (11)

Voor het misbruiken van een 11-jarige jongen bij een visvijver in Veendam is tegen een 36-jarige man uit Hoogeveen een celstraf van 15 maanden en tbs met voorwaarden geëist. Het slachtoffertje is het neefje van de toenmalige vriend van de Hoogevener.

De moeder van het kind stapte bijna een jaar geleden naar de politie. Ze hoorde van haar zoontje wat op 1 augustus was gebeurd tijdens een visuitje in Veendam. Het kind vertoonde sindsdien extreem gedrag en met moeite lukte het de moeder om haar kind aan het praten te krijgen. De verdachte werd aangehouden en hij bekende grotendeels.

Eerder veroordeeld

De man was in april 2017 al eens door de rechtbank in Assen veroordeeld voor het misbruiken van drie jongens en het maken van kinderpornografische afbeeldingen. Hij kreeg toen een celstraf van twee jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Met een extreem lange proeftijd van tien jaar.

Waarom niets verteld?

De Hoogevener woonde vorig jaar in kader van de behandeling die hij onderging onder begeleiding in Veendam. Hij had toen sinds een jaar een relatie met de neef van het slachtoffer. Die wist niets van het verleden van zijn partner. "Als daar meer openheid over was gegeven, waren mijn kind en het gezin een hoop ellende bespaard gebleven", zei de moeder tijdens de zitting.

Reeks voorwaarden

De kans op herhaling zonder een stevige behandeling is groot. Daarom eiste de officier van justitie de maatregel tbs, maar dan zonder een gedwongen verpleging. Ze ziet voldoende bescherming in de reeks voorwaarden waaraan de man zich moet houden. Doet hij dat niet, dan komt hij alsnog in het dwangregime terecht.

De officier eiste ook dat de man de celstraf van een jaar uitzit, die eerder als voorwaardelijk was opgelegd. "Ik baal, omdat ik toch weer een slachtoffer heb gemaakt", zei de man tegen de rechter. Die doet over twee weken uitspraak.

