Definitief streep door Dutch Open Darts 2021 in Assen

De Dutch Open Darts in de Bonte Wever in Assen gaat dit jaar niet door. Het evenement was vanwege de coronapandemie al van februari naar het eerste weekend van september verplaatst. Maar omdat de organisatie met te veel onzekerheden te maken heeft, is het nu definitief afgeblazen.

"Tot 14 augustus mogen er geen meerdaagse evenementen worden georganiseerd. Hoe het er na die tijd uitziet weten we nu nog niet. Maar dan is het te kort dag om zo'n groot evenement te organiseren", reageert de directeur van de Nederlandse Darts Bond Paul Engelbertink.

Gezondheid op de eerste plaats

"Onze eerste zorg is de gezondheid van alle darters, bezoekers, vrijwilligers, partners, leveranciers en personeel. We moeten deze verantwoordelijkheid goed kunnen invullen en daarbij is een goede voorbereiding enorm belangrijk. Dat lukt in de huidige omstandigheden niet", aldus de organisator.

Vooraf investeren

"Die onzekerheid zorgt ook organisatorisch voor te veel uitdagingen en kosten. Dat is anders niet zo erg, maar je moet wel weten dat je het terug kan verdienen. En het is een groot evenement: er komen toch vijf- tot zesduizend bezoekers per dag. Die willen we ook duidelijkheid bieden", aldus de toernooidirecteur.

"Het is wel heel erg zonde. Want wij als organisatie kregen er juist energie van om naar september toe te werken. We hebben veel tijd en energie gestoken in plannen om de Dutch Open Darts op een veilige manier te organiseren met extra controles en met extra tenten wilden we meer onderlinge afstand creëren. Maar dat is dus nu niet meer nodig."

Inschrijfgeld terug

De inschrijving was sinds half juni geopend. "Hotelovernachtingen in de Bonte Wever kunnen verschoven worden naar februari of worden geannuleerd. Het geld van de inschrijvingen en de tickets betalen we gewoon terug en mensen kunnen zich voor februari opnieuw inschrijven. De editie van 2022 staat gepland voor 4,5 en 6 februari", besluit Engelbertink.